Сочинение 7 класс - Удачный выходной
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Удачный выходной"
Воскресенье мы стараемся провести интересно. Выходного дня ждёшь с нетерпением. Так было и на прошлой неделе.
Было раннее утро, солнце ещё не взошло. Мы с дедушкой шли по сырой от росы траве к скрытому в густом тумане пруду.
Не успел ещё озарить небо первый луч солнца, как в нашем садке трепыхалось уже с полдюжины серебристых карасей. Радуешься этому, и азарт всё нарастает.
Клёв был отличный, карасики шли ровные, чуть побольше ладони. В очередной раз поплавок на моей удочке повело в сторону. Я взялся за удилище, но с трудом мог его удержать, а леска натянулась, как струна. Подошёл дедушка с подсачником, и мы с большим трудом извлекли на берег большущего язя. Здоровенного!
Вот уже на небо выкатилось солнышко и своими горячими лучами рассеяло туман.
С наполненным рыбой садком мы бодро возвращались домой. Я был невообразимо счастлив, поглядывая на пойманного мною красавца-великана.
Да, удачная выдалась рыбалка! Такое запоминается надолго. Сидишь зимой дома и вспоминаешь такие замечательные летние деньки.