Сочинение 7 класс - Удивительное рядом. Народные приметы в городе

Свободная тема "7 класс" - сочинение "Удивительное рядом. Народные приметы в городе"



Летом я прочитал книгу Константина Па­устовского о Мещёрском крае, и попалась мне в этой книге глава о народных приметах. Чи­тал я её, наслаждался языком писателя и вдруг подумал: «А как у нас, в городе, правдивы ли народные приметы, или они верны только для деревни?» И решил я понаблюдать за природой, погодой, чтобы ответить на этот вопрос.



Из нашего окна видно трубу котельной, из неё частенько валит довольно неприятный чёрный дым. Я стал обращать внимание на этот дым и вот что заметил. Перед дождём дым не уходит в небо, а начинает прижимать­ся к земле, заставляя жителей нашего мик­рорайона зажимать носы и закрывать окна. А когда дым стоит столбом, это верный при­знак жаркого летнего денёчка! У Паустовского тоже описана подобная примета.



Деревьев, кустарников, травы в городе не так много, как в деревне, но они есть, и я стал приглядываться к утренней росе. Оказывается, если её много, то день обещает быть погожим, ясным, дождя, вероятнее всего, не будет.



Наблюдая за птицами, я заметил, что они тоже предвещают погоду. Например, если лас­точки носятся низко над землёю, это верный признак близкого дождя, непогоды. Также плохо, когда птицы вдруг замолкают и пря­чутся. В этом случае возможен ливень, а то и ураган или буря!



Если быть внимательным, то и по состоя­нию неба можно предсказывать, в какой-то ме­ре, погоду. Если небо кажется высоким, а го­ризонт близким, будет жаркий летний день.



Так я выяснил, что народные приметы го­дятся и в городе.