Сочинение 7 класс - Удивительное рядом. Народные приметы в городе
Свободная тема "7 класс" - сочинение "Удивительное рядом. Народные приметы в городе"
Летом я прочитал книгу Константина Паустовского о Мещёрском крае, и попалась мне в этой книге глава о народных приметах. Читал я её, наслаждался языком писателя и вдруг подумал: «А как у нас, в городе, правдивы ли народные приметы, или они верны только для деревни?» И решил я понаблюдать за природой, погодой, чтобы ответить на этот вопрос.
Из нашего окна видно трубу котельной, из неё частенько валит довольно неприятный чёрный дым. Я стал обращать внимание на этот дым и вот что заметил. Перед дождём дым не уходит в небо, а начинает прижиматься к земле, заставляя жителей нашего микрорайона зажимать носы и закрывать окна. А когда дым стоит столбом, это верный признак жаркого летнего денёчка! У Паустовского тоже описана подобная примета.
Деревьев, кустарников, травы в городе не так много, как в деревне, но они есть, и я стал приглядываться к утренней росе. Оказывается, если её много, то день обещает быть погожим, ясным, дождя, вероятнее всего, не будет.
Наблюдая за птицами, я заметил, что они тоже предвещают погоду. Например, если ласточки носятся низко над землёю, это верный признак близкого дождя, непогоды. Также плохо, когда птицы вдруг замолкают и прячутся. В этом случае возможен ливень, а то и ураган или буря!
Если быть внимательным, то и по состоянию неба можно предсказывать, в какой-то мере, погоду. Если небо кажется высоким, а горизонт близким, будет жаркий летний день.
Так я выяснил, что народные приметы годятся и в городе.