Сочинение 7 класс - В человеке должно быть всё прекрасно

Свободная тема "7 класс" - сочинение "В человеке должно быть всё прекрасно"



Крылатая фраза Чехова о том, что «в че­ловеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», широко извест­на. Каждый может своими словами сформу­лировать главную мысль этого высказывания, а я определяю её для себя так: каждый чело­век должен стараться, чтобы не только его ли­цо и одежда были чистыми и красивыми, но чтобы и мысли, и душа, и поступки были та­кими же опрятными.



Трудно, очень трудно следовать мудрому Чехову в нашей обыденной жизни! За лицом и одеждой ещё как-то следить получается, но вот душа и мысли… Они так и стараются что- нибудь подленькое выкинуть и потешить на­шу эгоистическую натуру! То подталкивают нас предать друга, то заставляют чесать руки в надежде урвать кусок побольше, то делаются грязными от соприкосновения с мерзостями, творимыми другими… Что же делать, Антон Павлович, если я не настолько мудр, как вы? Где взять силы? Но спасение должно быть! Иначе мы все погрязли бы во грехе, стали бы чёрствыми и жестокими, разучились бы со­страдать и сочувствовать.



А спасение, по моему мнению, заключает­ся во внимательном чтении великих произве­дений мировой литературы! Чтение это должно учить нас чему-то хорошему, а не просто раз­влекать. Читая «Горе от ума» Грибоедова или стихи Пушкина, мы должны «примерять» на себя чувства и мысли положительных героев их произведений, стараться делать так, чтобы и твои помыслы, и твоя душа становились по­степенно такими же тонкими и прекрасными.



Спасение от грязи есть ещё в одной вели­кой книге — в Библии! Там всё достаточно яс­но: ложь и нечистые стремления — это плохо; правда и вера — это правильно и прекрасно. Конечно, нужно искать ещё какие-то источни­ки, которые помогут в спасении души и мыс­лей от окружающей грязи.



Я понимаю, что не так умудрён жизнен­ным опытом, как писатель Чехов, но мои сло­ва искренние.