Сочинение 7 класс - В человеке должно быть всё прекрасно
Свободная тема "7 класс" - сочинение "В человеке должно быть всё прекрасно"
Крылатая фраза Чехова о том, что «в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», широко известна. Каждый может своими словами сформулировать главную мысль этого высказывания, а я определяю её для себя так: каждый человек должен стараться, чтобы не только его лицо и одежда были чистыми и красивыми, но чтобы и мысли, и душа, и поступки были такими же опрятными.
Трудно, очень трудно следовать мудрому Чехову в нашей обыденной жизни! За лицом и одеждой ещё как-то следить получается, но вот душа и мысли… Они так и стараются что- нибудь подленькое выкинуть и потешить нашу эгоистическую натуру! То подталкивают нас предать друга, то заставляют чесать руки в надежде урвать кусок побольше, то делаются грязными от соприкосновения с мерзостями, творимыми другими… Что же делать, Антон Павлович, если я не настолько мудр, как вы? Где взять силы? Но спасение должно быть! Иначе мы все погрязли бы во грехе, стали бы чёрствыми и жестокими, разучились бы сострадать и сочувствовать.
А спасение, по моему мнению, заключается во внимательном чтении великих произведений мировой литературы! Чтение это должно учить нас чему-то хорошему, а не просто развлекать. Читая «Горе от ума» Грибоедова или стихи Пушкина, мы должны «примерять» на себя чувства и мысли положительных героев их произведений, стараться делать так, чтобы и твои помыслы, и твоя душа становились постепенно такими же тонкими и прекрасными.
Спасение от грязи есть ещё в одной великой книге — в Библии! Там всё достаточно ясно: ложь и нечистые стремления — это плохо; правда и вера — это правильно и прекрасно. Конечно, нужно искать ещё какие-то источники, которые помогут в спасении души и мыслей от окружающей грязи.
Я понимаю, что не так умудрён жизненным опытом, как писатель Чехов, но мои слова искренние.