Сочинение 7 класс - В чем заключается подлинная человеческая красота

Свободная тема "7 класс" - сочинение "В чем заключается подлинная человеческая красота"



Человек всегда задумывается над тем, «что значит красота. Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?»



Красота — это, прежде всего, гармония, совершенство. И далеко не всегда речь идет о внешнем совершенстве. Очень часто мы с восхищением отмечаем духовную красоту человека. Внешне безобразный Квазимодо из романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери» прекрасен своими моральными качествами, тогда как за красотой лица Николая Ставрогина из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» скрывается внутреннее ничтожество, человеческая подлость. Разве можно такого человека назвать красивым? Несмотря на то что представление о красоте менялось, человек всегда предпочитал называть красивыми людей с чистой душой, добрых, жизнелюбивых, обладающих интеллектом. Разумеется, любовались физическим совершенством прекрасных спартанских юношей. Но большее восхищение вызывали озаренные духовным светом задумчивые и часто печальные лица христианских Богородиц, видя в них идеал внутренней красоты.

