Сочинение 7 класс - В дремучем лесу
Свободная тема "7 класс" - сочинение "В дремучем лесу"
Зимой в средней полосе можно встретить четыре десятка видов птиц и более трёх десятков видов млекопитающих. Живут они, конечно, в дремучем лесу, подальше от человека, где их редко беспокоят.
Погожими февральскими утрами в чаще леса негромко, словно опасаясь, как бы кто не одёрнул, начинают бормотать краснобровые тетерева-косачи. Наш птичий царь — бородатый глухарь, подобно надувшемуся индюку, напряжённо опустив крылья и развернув веером хвост, прочертит жёсткими маховыми перьями первые весенние строчки на снегу, налаживая свою призывную песенку.
Заворковали сизые голуби. Они всё чаще парами покидают зимующие стаи и улетают на поиски места для гнезда. Их самцы приосанились, стали более заботливыми, нежными и внимательными к своим подругам. Настраивают свои голоса на весенний лад вороны и сороки. Теперь свободное от кормёжки время те и другие проводят на избранных участках своего гнездования, ревностно отгоняя сородичей от занятой территории.
У берега лесного озера на толстом сухом суку векового дуба, вплотную придвинувшись к стволу и вытянувшись, сидит сова — серая неясыть. Она почти слилась со светлой корой дерева. Её тёмные крупные глаза затаённо прищурены. Своими большими ушами, скрытыми под рыхлым оперением, птица издали услышала шорох снега под лыжами идущего человека и теперь медленно и незаметно поворачивает голову, бдительно следя за его движением. Птица отдыхает после ночной охоты и греется в тёплых лучах солнца. К концу февраля и неясыти огласят ночную тьму весенними криками.
Тихо и спокойно вокруг. Деревья стоят стеной, охраняя покой лесных жителей. Это их дом.