Сочинение 7 класс - В дремучем лесу

Свободная тема "7 класс" - сочинение "В дремучем лесу"



Зимой в средней полосе можно встретить четыре десятка видов птиц и более трёх десят­ков видов млекопитающих. Живут они, конеч­но, в дремучем лесу, подальше от человека, где их редко беспокоят.



Погожими февральскими утрами в чаще леса негромко, словно опасаясь, как бы кто не одёрнул, начинают бормотать краснобровые тетерева-косачи. Наш птичий царь — борода­тый глухарь, подобно надувшемуся индюку, напряжённо опустив крылья и развернув вее­ром хвост, прочертит жёсткими маховыми пе­рьями первые весенние строчки на снегу, на­лаживая свою призывную песенку.



Заворковали сизые голуби. Они всё чаще парами покидают зимующие стаи и улетают на поиски места для гнезда. Их самцы при­осанились, стали более заботливыми, нежны­ми и внимательными к своим подругам. На­страивают свои голоса на весенний лад вороны и сороки. Теперь свободное от кормёжки вре­мя те и другие проводят на избранных участ­ках своего гнездования, ревностно отгоняя со­родичей от занятой территории.



У берега лесного озера на толстом сухом суку векового дуба, вплотную придвинувшись к стволу и вытянувшись, сидит сова — серая неясыть. Она почти слилась со светлой ко­рой дерева. Её тёмные крупные глаза затаённо прищурены. Своими большими ушами, скры­тыми под рыхлым оперением, птица издали услышала шорох снега под лыжами идущего человека и теперь медленно и незаметно пово­рачивает голову, бдительно следя за его дви­жением. Птица отдыхает после ночной охо­ты и греется в тёплых лучах солнца. К концу февраля и неясыти огласят ночную тьму ве­сенними криками.



Тихо и спокойно вокруг. Деревья стоят стеной, охраняя покой лесных жителей. Это их дом.