Сочинение 8 класс - Американские писатели

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Американские писатели"



Оак Парк — это пригород Чикаго. Там 21 июля 1899 года родился Эрнест Хэмингуэй, второй ребенок в семье местного доктора. В 1917 году США вступили в первую мировую войну. Хэмингуэй хотел записаться в армию, но не прошел из-за плохого зрения. Полгода он работал репортером в «Канзас Сити Стар», одной из самых больших газет Среднего Запада. Затем у него появилась возможность уехать в Европу с Американским Красным Крестом и служить на итальянском фронте. Он был ранен, попал в госпиталь в Милане, был награжден итальянским правительством и вернулся в Америку в 1919 году. В 1929 году, когда ему было тридцать лет, появилась его книга «Прощай, оружие», которая принесла ему большой успех.



В некоторой степени в книге описываются события первой мировой войны, в которых он сам принимал участие. Летом 1936 года разразилась испанская гражданская война. Хэмингуэй отплыл в Испанию, чтобы I поддержать республиканцев. Во время второй мировой войны он был военным корреспондентом сначала в Китае, а затем в Европе. В 1954 гаду Эрнест Хэмингуэй получил Нобелевскую премию по литературе. Среди его лучших работ: «Прощай, оружие», «Зеленые холмы Африки» и «Старик и море». Очень часто в его книгах отражаются I события, которые он сам пережил. Он умер в своем доме в Сан Белей, Айдахо, 2 июля 1961 года.

Настоящее имя О Генри — Вильям Сидней Портер. Он родился в Гринсборо, небольшом городке в Северной Каролине, в 1862 году. ОГенри — один из наиболее часто I публикуемых американских авторов. Его книги были переведены почти на всё языки мира. Его называли «американским Мопассаном», и он — один из самых известных в мире авторов коротких рассказов. Самые лучшие из них вошли в книги «Короли и капуста», «Четвертый миллион», «Сердце Запада», «Голос города» и другие. Произведения ОГенри отражают определенный период в американской литературе — переход к другому веку. Заметки ОГенри об обществе обладали большой эмоциональной силой. Его кредо было — искусство Должно быть искренним, демократичным, отражать современное общество и охватывать все аспекты жизни. ОГенри был выдающимся юмористом. Он разработал и обогатил все типы коротких рассказов: анекдот, приключенческий рассказ, сказку, очерк. Он был известен своими рассказами из жизни города. ОГенри написал 150 историй, действие которых происходит в Нью-Йорке. ОГенри мог придумать сюжет, который держал читателя в напряжении вплоть до неожиданной развязки. Он был прирожденный писатель с большим талантом. Речь в его рассказах проста, остроумна, иронична, точна и ясна. Его произведения оказали огромное влияние на американскую литературу. Его любовь к человечеству, к простым людям, его критическое отношение к несправедливости привлекают читателей и в наши дни.

Марк Твен

Марк Твен — известный американский писатель и журналист. Его настоящее имя — Самюэль Клеменс. Он родился в 1835 году во Флориде. Марк Твен начал свою литературную карьеру довольно поздно. Он работал журналистом в газетах в Неваде и Калифорнии в годы Гражданской войны. Его отец умер, когда мальчику было только 12 лет. Твену пришлось начать работать со своим братом. В 1857 году он стал лоцманом на Миссисипи. После гражданской войны он работал репортером в «Территориал Энтерпрайз» в Вирджинии. Его сатирический стиль, характеризующий все его работы, сформировался во время работы в этой газете. Вскоре после того как его первые рассказы были опубликованы, он приобрел славу первого юмориста Америки. «Позолоченный Век», «Мои часы», «Приключения Тома Сойера» появились именно в этот период литературной карьеры Твена. Характерные черты американского комического фольклора нашли свое отражение в творческой работе Твена. Он игнорирует все правила «истинного» искусства и смеется над европейской цивилизацией. Как и американцы его времени, он верит в демократическую Америку, создающую новую культуру, игнорирующую весь предыдущий опыт человечества. Его переезд в Нью-Йорк и женитьба на дочери угольного магната сильно изменили его жизнь.

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