Сочинение 8 класс - Английская реалистическая проза

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Английская реалистическая проза"



Томас Гарди (1840-1928) – автор нескольких ярких трагических романов из жизни простого народа. Лучший его роман «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей» (1891) – о страшной судьбе молодой женщины, отец которой уверен, что он происходит из знатного рода (хотя они бедны, как мыши). Это сильно и очень пессимистично.



Джон Голсуорси (1867-1933) – типичный англичанин, спокойный, основательный, оптимистичный. Автор знаменитого цикла романов «Сага о Форсайтах» (1906-1928), состоящего из шести романов, весьма и весьма интересных. Несколько ярких эпизодов из истории рода Форсайтов, респектабельных бизнесменов, на таких стояла вся Великобритания – величайшая мировая держава в то время. Для них самое главное – традиции, приличия, выгода, прибыль и т. д. Но всё это рушиться, когда приходит истинная страсть. Сага о любви, измене, ревности, разлуке – в общем о самом интересном, что может быть для человека. Один из секретов популярности Саги в том, что у Голсуорси получилось написать продолжение жизни героев, судьбу их детей уже после завершения первой сюжетной линии. Роман похож на семейный сериал и этим завоевал любовь читателей.



Герберт Уэллс (1866-1946). Один из основателей научной фантастики. Первые образцы дал ещё Эдгар По. Затем в этом жанре прославился француз Жюль Верн (1828-1905), но у Верна преобладает элемент приключенческий, развлекательный. Герберт Уэллс более серьёзен, он ставит социальные, нравственные проблемы, но и увлекательности не теряет.



Наиболее известные его романы. «Машина времени» (1895). Именно после романа Уэллса это словосочетание стало широко употребимо. Герои отправляются в далёкое будущее и там обнаруживают нечто странное и ужасное. Это интересно, но не имеет отношения к реальному будущему, как мне кажется.



«Остров доктора Моро» (1896). Талантливый, но властолюбивый учёный на необитаемом острове создал своё собственное царство из полулюдей-полузверей, которых он сам сотворил хирургическим способом из горилл и заставил служить себе. Но потом они же его и прикончили.



«Человек-невидимка» (1897). Талантливый, но очень самолюбивый и раздражительный физик Гриффин сделал невероятное открытие, научился делать невидимым человеческое тело, он поставил эксперимент на себе, но у него не было невидимой одежды и он не мог вернуться в нормальное состояние. Скоро он вступил в неизбежный конфликт с людьми, у него возникает шальная мысль – захватить власть над миром, пользуясь своей невидимостью. Он безнаказанно совершает преступления, но его скоро убивают. В этом и предыдущем романе мысль такая: не любить людей и желать над ними власти – плохо, это оборачивается против тебя же самого.



«Война миров» (1898). Земля подверглась нападению агрессивных марсиан. Марсиане – это почти те же люди, только через много миллионов лет. Они необыкновенно умственно развиты, у них мощная техника, но у них в процессе развития исчезли за ненадобностью человеческие чувства, совесть и т. д. Они собираются питаться человеческой кровью, как люди питаются мясом животных. Но вскоре они все умирают от простейшей земной инфекции, вроде гриппа.



Также Уэллс писал неплохие рассказы. Особенно я вам рекомендую прочитать рассказ «Дверь в стене». Дверь в стене появляется неожиданно там, где её никогда не было – это шанс попасть в мир своей мечты. Но человек, погружённый в свою обычную жизнь, боится сломать, круто изменить её и войти в дверь в стене, чтобы жить так, как он по-настоящему хочет, человек на самом деле боится осуществления своих истинных желаний.

