Сочинение 8 класс - Английские неоромантики

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Английские неоромантики"



Английские неоромантики этого периода внесли огромный вклад в развитие приключенческой литературы. Роберт Стивенсон. Его перу принадлежит несколько приключенческих романов для подростков. Самый известный – «Остров сокровищ» (1883). Цикл рассказов «Приключения принца Флоризеля» (1882) был неплохо экранизирован в советское время.



Но самое лучшее произведение Стивенсона – повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). Есть превосходная голливудская экранизация под названием «Мэри Рейли» (где добавлен ещё один персонаж, служанка в доме мистера Джекила).



Райдер Хаггард и его знаменитый роман «Копи царя Соломона» (1896).



Джозеф Конрад и его повесть «Сердце тьмы» (1899), по которой американцы сняли знаменитый фильм «Апокалипсис сегодня» – на современном материале.



Наконец всем известный Артур Конан Дойл, автор знаменитых детективных рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе. Лучшие произведения об этом сыщике – повести «Этюд в багровых тонах» и «Собака Баскервиллей», но лучше всего наш фильм. У Конан Дойла есть много приключенческих романов, например, «Затерянный мир»: путешественники натыкаются на такую область Африки, где сохранились динозавры.