Сочинение 8 класс - Английский характер

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Английский характер "



Национальный характер англичан описывают по-разному, но большинство комментаторов сходятся на одной черте, которую они описывают как чувство превосходства или «островную гордость». Английский патриотизм основан на глубоком чувстве безопасности. Англичане по отдельности могли быть в опасности, бояться потерять работу, чувствовать себя в чем-то неуверенными или несчастными. Но как нация они были в безопасности на протяжении столетий. Англичане — хорошо дисциплинированный народ, и без преувеличения можно сказать, что у них самые лучшие манеры в мире.



Они все очень вежливы и знают, как держать нож или вилку и как вести себя в обществе. Кроме того, они никогда не бывают грубы. Грубые выражения используются крайне редко. Вас может поразить тот факт, что жизнь в Англии гораздо менее шумная. Англичане также показывают удивительную сплоченность во время кризиса. У них также сильно развито чувство общественного порядка. Видимая холодность англичан всегда отмечалась иностранцами. Но они также признаются, что как только вы узнаете англичанина лучше, он сразу оказывается очень общительным. Характерна для англичан и любовь к играм. Они любят играть во все игры. Они играют в футбол и крикет, и нигде игры не пользуются такой популярностью, как в Англии. Но как бы по-детски они ни вели себя во время игр, к делу они относятся очень серьезно. Британцы также давно известны как нация любителей животных.



Практически в каждой семье есть домашнее животное, и часто у собаки или кошки есть особый стул рядом с камином, особый корм и особое место в сердцах своих хозяев. Но все это не означает, что англичане отличаются от остальных людей. Они испытывают такие же эмоции, как и другие: ревность, зависть, радость и счастье — только внешнее их проявление совсем иное. Когда говорят об англичанах, имеют в виду все нации, живущие в Соединенном Королевстве — шотландцев, валлийцев (уэльсцев) и ирландцев. Различия между этими нациями велики для тех, кто живет в Великобритании, но для остального мира они гораздо менее заметны.