Сочинение 8 класс - Античные теории эпистолярного стиля

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Античные теории эпистолярного стиля"



Эпистолярная литература охватывает большое число памятников разных эпох, разных авторов и разного содержания от подлинной переписки частных лиц до посланий, обращенных к широкому читателю. Форма письма, удобная для выражения внутреннего мира человека, охотно использовалась как чистая условность в сочетаниях биографического, этического и дидактического характера, а в поздние времена античности, когда «малые формы» стали особенно популярны, возник даже жанр беллетристического, фиктивного письма, вполне независимый от реальной переписки и сближающийся с жанром античного романа.



Писание писем подчинялось четким стилистическим нормам, разработанным риторикой, и принадлежала таким образом области словесного искусства. Первоначальной сферой, в которой письмо из обиходной переписки превращалось в произведение художественной прозы, были публицистика и дидактика. Именно к этому роду относятся древнейшие дошедшие до нас образцы греческой эпистолографии – письма Исакрита, Платона, Аристотеля. Письма Исакрита и Платона непосредственно связаны с политической теорией их авторов и общественными событиями времени; письма Аристотеля возникли из потребности его школы и после его смерти бережно хранились учениками как наставительная литература. Письма Аристотеля содержат ряд философских рассуждений на тему нравственности и искусства государственного управления. Наиболее законченную форму поучительная эпистолография получила в школе Эпикура. Все философские учения Эпикура о физическом мире и о нравственном состоянии человека представлены в трех больших письмах к Герадоту, Пифоклу и Менекею. Постепенно письмо выходит за рамки реальной переписки и делается условной формой философской проповеди и научного трактата. Поучительные письма продолжали традицию научной литературы диалогов и с течением времени приобретали все более и более «фактографический» характер сухого описания. Письма на этические темы, напротив, подчинялись влиянию риторики и как бы брали на себя функции ораторского искусства. Тон интимной переписки служит в них формой эмоционального обращения к широкому кругу писателей.



Риторика систематизировала правила для всех форм речи и создавало штампы для поведения человека и изображения ситуаций. В учебные дисциплины риторики входило даже составление писем на заданные темы и от имени заданных лиц. Такая практика эпистолярного сочинительства привела к рождению целой литературы фиктивных писем.



Следствием подобной формализации была теория специфического эпистолярного стиля, касавшаяся слога и содержания тех подлинных писем, которые служили заменой устного общения. Грамматик Артемон назвал их «половиной диалога», т. е. диалогом без собеседника, потребовав от них стилистического сходства с диалогом. Постепенно риторика выработала ряд схематических требований, благодаря которым письмо превращалось в самостоятельный вид словесного мастерства, отличающийся и от устного разговора – своей стилистической отделкой и от публичной ораторской речи – своей краткостью и относительной простотой, и от научной прозы – эмоциональным фамильярным тоном, чуждым отвлеченному логизированию. Свою специфику письмо получило в интимно интонации, соответствующей характеру адресата.



О том, как переписывались между собой жители эллинистического мира по обычным житейским поводам, можно судить по тем письмам царей, должностных чиновников и частных лиц, которые дошли до нас в египетских папирусах. Тематика этой переписки всегда конкретна: Птолемей II (258 г. до н. э. ) пишет министру Аполлонию о фискальных процессах; Птолемей V Эпифан (188 г. до н. э. ) обещает командиру гарнизона на острове Фере наделить солдат землей; строитель канала требует денег для дальнейшего проведения работ; крестьянин сообщает, что его урожай погиб от наводнения и просит у друга помощи; сын приглашает отца приехать на праздник и представить его царю; мать радуется тому, что сын учится египетской грамоте, что он сможет потом обучать детей врача и будет обеспечен в старости. Содержание и композиция этих писем подчинены определенному шаблону: в них говорится о самом необходимом, сжато, коротко. Начало и конец письма пишутся по трафарету. Письмо начинается с имени автора, затем стоит имя адресата, потом уже приветствие, осведомление о здоровье и благополучии. Заканчивается письмо поклонами и пожеланием счастья и здоровья.



Но в этих устойчивых формулах допускались варианты. Так, например, в письмах к высокопоставленным лицам имя адресата ставилось на первом месте. Позволялось приукрашивать письма выражениями вежливости, делать их более сердечными, или, наоборот более сухими. Шаблонность формул вела к шаблону интонаций. Часто письмо не только писалось, но составлялось писцом по заказу. Для ведения деловой переписки существовала особая должность чиновника царской, а затем императорской канцелярии, и ее нередко занимали риторы. Риторика не преминула и тут ввести систематизацию, выделить главные типы писем и предложить своего рода схему писем на все случаи жизни. Письма разделялись на типы (дружеский, иронический, рекомендательный, хвалебный и т. п. ), и для каждого из них устанавливается трафарет.



Выделение писем происходило по двадцать одному типу писем. В наше время нет удобного образца эпистолярной формы. Свое название каждый тип писем получает в зависимости от основной мысли письма.



Итак, типы:



Дружеский: кажется что друг пишет другу. При этом не всегда пишут настоящие друзья. Часто высокопоставленные лица по каким-либо причинам находят нужным писать дружеские письма своим подчиненным и друг другу, таковы письма полководцев, правителей.

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