Сочинение 8 класс - Белочкин дом (описание)

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Белочкин дом (описание)"



Свои зимние каникулы я провел у дедушки, который работает лесничим в Кавказском заповеднике. Дедушка предложил мне с сестрой посмотреть на новых обитательниц заповедника — светло-серых пушистых красавиц-белочек, которых привезли сюда с Алтая. Чуть свет мы были на ногах. Дедушка шел впереди. Вскоре он остановился под развесистой пихтой и шепнул: «Ну вот, любуйтесь». Несколько мгновений мы ничего не видели. Но вдруг одна ветвь задрожала, и на нас посыпался снег.



Вот она, серая красавица с пушистым хвостом! Белочка легко, словно птица, перелетела с ветки на ветку. Квартировала белочка в огромной ели. Оказавшись в дупле, она, как хорошая хозяйка, сразу принялась за работу. Стала приводить в порядок свой теремок. Она несколько раз вылезала из дупла и бросала на нас пругики, скорлупу от орешков. Мне захотелось посмотреть белочкин дом. Я залез на вершину дерева. Хозяйка выпрыгнула из дупла, уселась на краю ветки, прикрыла пушистым хвостом голову и стала беспокойно наблюдать за мной. В дупле я видел хороший запас орехов. Вдруг белка начала медленно ко мне приближаться. Уставилась на меня черными глазками и замерла. А потом вытянулась, прыгнула вверх и оттуда вскоре угодила мне еловой шишкой в плечо. Я вздрогнул и начал спускаться вниз. Дедушка взглянул на меня и усмехнулся: «Нашу белочку не проведешь!»