Сочинение 8 класс - Что такое верность

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Что такое верность"



Что могут люди без верности? Что удается без верности? Ничего. Верность — это заповедь дружбы, самое драгоценное, что вообще может быть дано человеку. Хранить верность — это достоинство. Чтобы быть верным, надо что-то, или кого-то любить. Всё, что сделалось в человеческой истории по-настоящему истинным и «реальным», что сумело победить все сомнения, страхи и опасности — жило в верности. А ведь именно верность основа настоящей любви и дружбы.