Сочинение 8 класс - Древнерусские рукописи и старопечатные книги

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Древнерусские рукописи и старопечатные книги"



Исследователей-медиевистов, филологов и историком могут заинтересовать древнерусские рукописи и старопечатные книги, а также некоторые рукописи XVIII в. , хранящиеся и Национальной библиотеке Хельсинкского университета и в небольшой библиотеке монастыря Валаамо («Новый Валаам»). Предлагаемая статья содержит краткий обзор этих сочинений. Предварительно мы в общих чертах охарактеризуем историю формирования славянского фонда в Библиотеке Хельсинкского университета. Университетская библиотека была основана и 1828 г. и явилась преемницей Университетской библиотеки II ‘Гурку (ранее называемом Або), учрежденной в 1640 г.



Ныдающееся значение для пополнения фондов Библиотеки (и Лбо) имела деятельность библиотекаря, затем профессора риторики Геника Портана (умер в 1804 г. ), по существу основателя Национальной финской библиотеки. Впоследствии по декрету императора Александра I в 1820 г. Библиотека получила право получать 1 экземпляр каждой публикации, издававшейся в России. Пиблиотека очень сильно пострадала во время пожара в 1827 г. (из 40 тысяч томов сохранилось 800), но после него усиленно пополнялась старыми и новыми изданиями.



В 1828 г. в России был издан закон о цензуре, в котором говорилось, что «каждый цензурный комитет и цензор, помимо двух обязательных экземпляров книги для работы, должен иметь еще один, чтобы посылать ого в университетскую библиотеку» г. Гельсингфорса. Помимо этого было объявлено распоряжение по всем университетам, академиям и даже гимназиям, посылать дубликаты своих книг в Хельсинки. Российская императорская Академия наук приняла решение посылать в Хельсинкскую Библиотеку все ^вои публикации, а также передать часть своих коллекций книг, дубликаты которых она имела (тотчас же были получены 4 тысячи томов). Значительное число книг послали университеты Петербурга, Москвы, Харькова, Казани, Вильно, Гродно. Интересно отметить, что редчайшие экземпляры книг попали в Библиотеку из русских школ и гимназий. Так, произведения, датируемые XVII в. , поступили от дирекции школ Черноморского округа, среди них, например «Зерцало богословия» Кирилла Транквиллиона, «Казанье Двое» Леонида Карповича, принадлежавшие Екатеринодарской гимназии, в которую они поступили от украинских казаков, переселенных на Северный Кавказ по приказу Екатерины II.



Наиболее крупным был так называемый «александровский вклад» (1823 г. ), состоявший из обширной библиотеки великого князя Константина Павловича (на основе собрания библиофила И. А. Корфа, хранившегося ранее в Гатчинском дворце графа Г. Г. Орлова), а также из других собраний, перемещенных в Мраморный дворец. В составе того книжного фонда, который поступил из этого дворца, в Библиотеку Хельсинкского университета, как стало теперь известно, поступила ценнейшая библиотека М. В. Ломоносова (принадлежавшая ранее Г. Г. Орлову). Значительное число книг М. В. Ломоносова, как выяснила советская исследовательница Ю. П. Тимокина, содержит пометы и приписки великого русского ученого. В 1843 г. в новом здании Библиотеки был выделен особый фонд— «Русская библиотека при Александровском Университете», первым организатором и хранителем которого стал известный славист-филолог, впоследствии академик Я. К. Грот. Его начинания по расширению русского фонда продолжали преподаватели русского языка и литературы в Хельсинкском университете — С. Барановский, М. Акаандер, Ф. -А. Норквист, В. Семенов.



Для лучшей сохранности книг и удобного их размещения славянская секция Библиотеки в 1974 г. была переведена в новое помещение и в настоящее время насчитывает 300 000 томов русских книг и 20 000 томов польских, чешских и других славянских изданий. Среди них наилучшим образом представлены издания XIX в.

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