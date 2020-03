Сочинение 8 класс - Фразеологические единицы, американского происхождения

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Фразеологические единицы, американского происхождения"



Много ФЕ пришло в Англию из США. Такие заимствования относятся к внутриязыковым. Некоторые из таких фразеологизмов настолько ассимилировались, что в английских словарях после них снята помета, указывающая на их американское происхождение. К подобным «американизмам» относится, например, выражение a/ the green light – зеленая улица, свобода действий; Paint the town red – предаваться веселью, кутить.



В приведенных выше, как и во многих других фразеологизмах американского происхождения, нет чисто американских слов. Следовательно, эти обороты можно легко принять за исконно английские. Их американское происхождение устанавливается на основании лексикографических данных и анализа источников. Совершенно естественно, что в состав некоторых других ФЕ входят американские слова, например: A red cent? медный грош. Англоязычная форма американских фразеологических заимствований в британском варианте английского языка полностью исключает перевод. Американские фразеологические заимствования, особенно сленгизмы, отличаются яркой образностью и повышенной экспрессивностью.



Адекватные способы перевода ФЕ, содержащих в своей семантике элемент цветообозначения. Возможности достижения полноценного словарного перевода ФЕ зависят в основном от соотношений между единицами исходного языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ). С точки зрения идентичности или соответствия, рассматриваемые нами ФЕ модно разбить на три группы: 1) ФЕ имеет в ПЯ точное, не зависящее от контекста



Полноценное соответствие;



2) ФЕ можно передать на ПЯ тем или иным соответствием,



Обычно с некоторыми отступлениями от полноценного перевода,



Переводится вариантом (аналогом);



3) ФЕ не имеет в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов.



Несколько упрощая схему, можно сказать, что ФЕ переводят



Либо фразеологизмом (первые два пункта) — фразеологический



Перевод, либо иными средствами (за отсутствием фразеологических



Эквивалентов и аналогов) — нефразеологический перевод.



Так, к первой группе будут относиться полные эквиваленты,



То есть ФЕ, имеющие одно значение, одну и ту же стилистическую



Окраску и внутреннюю форму. Например,



Black as coal (as ink, as night) – черный как уголь, (как



Чернила, как ночь)



Black ingratitude – черная неблагодарность



Red as blood – красный как кровь



Red Cross – Красный Крест (медицинская служба,



Организованная согласно женевской конвенции 1864 года)



Like a red rag to a bull – как красная тряпка на быка



Blue blood – голубая кровь



Yellow press – желтая пресса



Look at smth through rose – coloured glasses смотреть на



Что – либо сквозь розовые очки



Green with envy — перен. позеленевший от зависти



White flag – белый флаг, флаг парламентера (сигнал о



Капитуляции)



Приведенные выше примеры – фразеологические эквивалент, то есть фразеологизмы на ПЯ, по всем показателям равноценные переводимым единицам. Речь идет по существу о. полной и абсолютной эквивалентности, указывающей на чрезвычайно высокие требования, которые предъявляются к фразеологическим эквивалентам. Количество подобных непосредственных соответствий в английском и русском языках очень ограничено. Ко второй группе фразеологизмов относятся неполные, или частичные, эквиваленты. Это такие ФЕ, которые обладают сходным значением, но иным характером образности внутренней формы. Такие эквиваленты иногда называются относительными фразеологическими эквивалентами. Они отличаются от исходной ФЕ по какому-либо из показателей: другие, часто синонимические компоненты, небольшие изменения формы, изменение синтаксического построения, иные морфологическая отнесенность, сочетаемость и т. п. В остальном они являются полноценными соответствиями переводимых ФЕ, «относительность» которых скрадывается контекстом. Paint a black picture – в черном цвете



To be in a black book – черная книга/ черные списки



Yellow belly – желторотый птенец



Golden opportunity – блестящая возможность



Kill the goose that laid/ lays golden eggs- убить курицу,



Несущую золотые яйца



Grey cells/ matter – «серое вещество», мозговые извилины



White lie – невинная ложь, ложь во спасение



Put down in black and white — написано черным по белому



Однако нужно помнить, что при использовании данного



Метода необходимо учитывать эмоционально – экспрессивную окраску



Фразеологизма. Возможность передавать ФЕ аналогами с



Образностью, совершенно не имеющей точек соприкосновения в ИЯ и



ПЯ, объясняется главным образом тем, что по большей части это



Стертые пли полустертые метафоры, не воспринимаемые или,



Скорее, воспринимаемые подсознательно носителем языка.



Наконец, к третьей, самой многочисленной, группе



Относятся безэквивалентные фразеологизмы. Для их передачи на



Другой язык будут использоваться нефразеологические способы



Перевода.



Нефразеологический перевод, как показывает само название,



Передает данную ФЕ при помощи лексических, а не



Фразеологических средств ПЯ. К нему прибегают обычно, лишь



Убедившись, что ни одним из фразеологических эквивалентов или



Аналогов воспользоваться нельзя. Такой перевод, учитывая даже



Компенсационные возможности контекста, трудно назвать



Полноценным: всегда есть некоторые потери (образность,



Экспрессивность, коннотации, афористичность, оттенки значений),



Что и заставляет переводчиков обращаться к нему только в случае



Крайней необходимости.



Калькирование, или дословный перевод, предпочитают обычно



В тех случаях, когда другими приемами, в частности



Фразеологическими, нельзя передать ФЕ в целости ее семантико-



Стилистического и экспрессивно-эмоционального значения, а по



Тем или иным причинам желательно довести читателя образную



Основу.



Предпосылкой для калькирования является достаточная мотивированность значения ФЕ значениями ее компонентов. То есть калькирование возможно только тогда, когда дословный перевод может довести до читателя истинное содержание всего фразеологизма (а не значения составляющих его частей). (Это осуществимо, во-первых, в отношении образных ФЕ, главным образом фразеологических единств, сохранивших достаточно свежей метафоричность (и истинных идиомах—фразеологических сращениях—образная основа почти не воспринимается, и кальки с них кажутся бессмысленными); калькировать можно, во-вторых, ряд пословиц и, в первую очередь, таких, которые не обладают подтекстом. Этим приемом можно, в-третьих, передать и некоторые устойчивые сравнения, но только убедившись, что носитель ПЯ воспримет их правильно. Многие кальки можно отнести к переводу фразеологическому. Например, из англ. the grass is always greener on the other side of the hill можно перевести почти дословно и получить вполне осмысленную русскую пословицу: «Трава всегда зеленее с другой стороны холма». Описательный перевод ФЕ сводится, по сути дела, к переводу не самого фразеологизма, а его толкования, как это часто бывает вообще с единицами, не имеющими эквивалентов в ПЯ. Это могут быть объяснения, сравнения, описания, толкования—все средства, передающие в максимально ясной и краткой форме содержание ФЕ, все с тем же неизменным стремлением к фразеологизации или хотя бы намеку и на коннотативные значения. A black eye – «синяк под глазом»



Be in the black – «быть в прибыли»



Be in the red – «быть в убытке»



Be in the pink-«выглядеть здоровым»



Have a yellow streak-«быть трусливым, робким человеком»



Blue chips – акции компании, выплачивающей высокие



ДивидендыИногда можно таким образом «обыграть» безэквивалентный фразеологизм, что при переводе придется употребить не только кальку, но и краткий исторический комментарий. Такой прием перевода называется двойным, или параллельным. При упоминании о собственности, требующей разорительного ухода, но не приносящей никакой пользы англичане используют выражение «white elephant» . Легенда же гласит, что король Сиама дарил его врагам, которых хотел разорить. Ведь в Индии и на Цейлоне слон считался священным животным, которое нельзя было использовать как рабочее. Кроме того, уход за ним очень дорого обходился его владельцам. Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке очень разнообразны.

