Сочинение 8 класс - Жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Жизнь понимаю как движение к совершенствованию духа"



Я считаю, что нельзя лучше жить, кроме как стараться делаться лучше, и что нет большего удовольствия, как чувствовать, что действительно становишься лучше. Сократ. Жизнь дается человеку всего один раз. Жизнь мгновение. Излишне в который раз поднимать вопрос о банальном постоянном самосовершенствовании. Другое дело понять его необходимость. Здесь имеется в виду личный, субъективный взгляд на необходимость совершенствования.



Опыт есть всегда, но не всегда есть разумное его применение. А применять его или не применять объект размышлений каждого человека. Лично я считаю, что оно просто необходимо хотя бы из-за стремления к идиллическому совершенству и независимости, возможности свободно выражать свои собственные мнения и идеи, и в конце концов духовной силе, которая порой столь необходима. Однако ни в коем случае не стоит на этом останавливаться, ибо нужно уметь мастерски совмещать жизнь (а в моем понимании жизнь это скорее получение эстетического удовольствия от собственной свободы) с совершенствованием.



Я считаю, что человек должен пройти свой жизненный путь достойно, чтобы в конце этого пути не было обидно за прожитое. С момента рождения человек попадает в мир, диктующий нам, свои, порой очень жестокие правила. Чтобы выжить в этом мире нужно обладать сильными морально-волевыми качествами. Воля, по-моему, является важнейшей составляющей душевных качеств человека. Пока мы совершенствуемся, мы живем, как в прямом, так и в переносном смысле. Лучше всего об этом сказал Х. Гербель:



Жизнь это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным значит убить себя.