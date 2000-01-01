Сочинение 8 класс - Критический реализм в американской литературе

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Критический реализм в американской литературе"



Своеобразным манифестом критического реализма 20-х годов стала книга «Цивилизация в Соединенных Штатах. Исследование тридцати американцев», изданная в 1922 году группой писателей, журналистов, критиков, представителей различных слоев американской интеллигенции, которые объединились под знаменем борьбы против реакции и американской буржуазной цивилизации. Книга охватывала различные стороны американской жизни, которым были посвящены главы: «Город» и «Политика», «Журналистика» и «Инженерное дело», «Реклама» и «Семья», «Радикализм» и «Нервы», «Поэзия» и «Семья», «Литературная жизнь», «Философия», «Музыка», «Искусство», «Театр».



Критика исходила подчас из различных предпосылок. Но все в тот момент приходили к принятию одного существенного факта — бороться против духовной бедности Америки нельзя, не объединяясь с прогрессивными силами общества. В 20-е годы бурно развивающиеся критические настроения американских писателей приобрели новое качество: им стало свойственно ощущение трагизма и обреченности буржуазного мира. Это и определило подъем литературы критического реализма в 20-е годы. «Американская трагедия» Драйзера выразила стремление писателей к большим обобщениям, которое отличает литературу США тех лет. Оно проявилось в творчестве Эптона Синклера и Синклера Льюиса, Шервуда Андерсона и Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хемингуэя и Френсиса Скотта Фицджеральда. Каждый из них создал свою «американскую трагедию».



К писателям, группировавшимся вокруг журналов «Либерейтор» и «Нью Мэссиз», примыкает в 20-е годы и такой видный представитель литературы, как Эптон Синклер (1878—1968). О противоречивости Эптона Синклера наглядное представление дает такой факт: когда в 1917 году США вступают в войну, Эптон Синклер, который до этого был против войны, изменил свою позицию и вышел из партии США, на своем съезде осудившей войну большинством голосов. Став ^рьяным защитником президента Вильсона, он даже предпринимает издание ежемесячного журнала «Эптон Синклер», защищавшего политику . американского правительства. Лишь после того как произошла Октябрьская революция и США приняли участие в антирусской интервенции, Эптон Синклер понял порочность политики Вильсона и вернулся в Социалистическую партию. Столь резкие колебания в позиции Синклера характеризуют исключительную неустойчивость его «социализма чувства».



Они отразились и в романе «Джимми Хиггинс» (1919), который был задуман как роман, приветствующий участие США в войне. Однако по мере завершения книги во взглядах ее автора произошли столь существенные перемены, что в заключительных главах он заставляет своего героя осознать ошибочность прежних действий и делает его борцом против антирусской интервенции. В результате изменился весь смысл, все звучание книги, которая показала, как спадают шоры шовинизма с глаз честных рабочих-социалистов, обманутых вильсоновской демагогией. В «Джимми Хиггинсе» отразилось то огромное вдохновение, которое вселила Октябрьская революция и сердца рабочих не только США, но и всего мира. В России, куда Хиггинс прибывает с войсками американских интервентов, ему становится особенно ясно, сколь велик был обман, жертвой которого он стал: «Хороша демократия. Высаживаются как интервенты и гордятся тем, что намерены победить русских революционеров».



В следующем романе «100%. Биография патриота» (1920), повествуя о карьере «стопроцентного американца» Питера Гаджа — шпика и провокатора, автор воссоздает атмосферу погромов и травли прогрессивных организаций в США в 1918—1920 годах. С характерной для него пунктуальностью в послесловии к этой книге Эптон Синклер



сообщает, что «фактически все персонажи в романе «100%» действительно существующие лица. Питер Гадж — реально существующее лицо; он несколько раз посещал автора, выполняя те или иные задания». В книге «100%» Синклер рассказывает, как интересам крупного капитала служат американская политика и суд, В серии публицистических очерков из 5 книг под общим названием «Мертвая рука»— «Выгоды религии» (1918), «Медный жетон» (1919), «Гусиный шаг» (1923), «Гусята» (1924), «Искусство мамоны» (1925)—он показывает ту же роль религии, прессы, школы, искусства буржуазной страны. Здесь, однако, сказывается и реформизм писателя. Характерна в этом отношении книга «Медный жетон», где Синклер выдвигает в качестве панацеи от всех бед идею создания независимой газеты под своей редакцией. Реформизм накладывает отпечаток на романы «Нефть» (1927) и «Бостон» (1928), в последнем рассказывается о процессе Сакко и Ванцетти.



Относя творчество Э. Синклера 20-х годов к литературе, необходимо помнить о своеобразии его «социализма чувства» и о связанных с этим особенностях его творческого метода. Такие произведения Синклера, как роман «Джимми Хиггинс», до некоторой степени сближают с литературой социалистического реализма открыто выраженная симпатия к рабочему классу Америки и к Русской России. Однако в важнейших вопросах отношения к действительности и ее эстетического осмысления Синклер стоял на позициях критического реализма. Острота критики, черпающая энергию в симпатиях к трудовому рабочему народу, не подкреплялась широтой видения действительности в ее революционном развитии. Он не видел конкретных путей борьбы за социалистические идеалы и всецело уповал на буржуазно-демократические реформы. Реформистские иллюзии возвращали Э. Синклера на позицию буржуазного либерала-просветителя и . не только мешали отражению в его искусстве социалистических идеалов, но и сужали критику буржуазной действительности, т. е. ограничивали возможности писателя — критического реалиста.



Творчество Э. Синклера 20 -х годов позволяет, таким образом, выявить те трудности на пути развития литературы СИЛА, которые были связаны со слабостью социалистического рабочего движения в этой стране и особенно с сильным влиянием реформизма и буржуазной идеологии. Об этих трудностях свидетельствует и творчество Карла Сэндберга (1878—1967) — виднейшего представителя критического реализма в поэзии, участвовавшего в начале творческого пути в социалистическом движении. Первые его стихи относятся к 1904 году, но поэтическую славу Сэндберг приобрел после опубликования их в журнале «Поэтри» в 1914 году и выхода в свет книги «Стихи о Чикаго» (1916). Продолжая традиции Уолта Уитмена, он воспевает труд, созидательные усилия тружеников.



Стихотворения Карла Сэндберга печатались в изданиях левого крыла партии и «Индустриальных рабочих мира». Он являлся активным сотрудником журнала «Мвссиз». Многие его стихи были прямыми откликами на революционные выступления американских рабочих (таково, к примеру, стихотворение «Памяти достойного»). Поэт приветствовал Октябрьскую революцию (стихотворение «Три слова» из сборника «Дым и сталь»): «Из великой России пришли три слова — рабочие взяли оружие и пошли умирать за Хлеб, Мир, Землю».

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