Сочинение 8 класс - Мои увлечения или кто такие коллекционеры

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Мои увлечения или кто такие коллекционеры"



Сколько в мире коллекционеров? Вопрос не из лёгких. По самым скромным подсчётам, каждый десятый человек на земном шаре обязательно что-нибудь собирает. Некоторые называют коллекционеров чудаками, или их занятия считаются пустой тратой времени. Так ли это? Третьяковская картинная галерея тоже началась с коллекции. Всю жизнь собирал Павел Михайлович Третьяков произведения живописи, а перед смертью передал свою коллекцию в дар Москве.



Известный краевед Александр Николаевич Поль собрал около пяти тысяч предметов старины, которые стали основой музея его имени в г. Днепропетровске, а со временем вошли в коллекцию городского исторического музея. Все вы, наверное, знаете знаменитую картину Ильи Ефимовича Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». С какой тщательностью и точностью воссоздан художником быт запорожских казаков, показано их оружие, костюмы! И в этом неоценимую помощь прославленному живописцу оказал выдающийся историк академик Дмитрий Иванович Яворницкий, который собрал более 75 тысяч ценнейших экспонатов по истории Запорожской Сечи. Эту поистине уникальную коллекцию учёный передал Днепропетровскому историческому музею.



Коллекционеры – племя любознательных, беспокойных, одержимых людей. И у каждого свой предмет увлечения. Филателисты собирают марки, филокартисты – открытки, филуменисты. – спичечные этикетки. Нумизматы коллекционируют монеты, фалеристы – ордена, медали и значки. Собирателей книг называют библиофилами, а тех, кто увлекается грампластинками, – филофонистами. А если человек собирает что-нибудь совсем необычное? Например, кирпичи? Или самовары? Или старые афиши? Или пожарные каски? Или пуговицы? Увы, в нашем языке ещё нет для них названий, да вряд ли они и будут. Ведь по подсчётам одного из польских коллекционеров, в мире существует более 1000 видов коллекционирования. И с каждым годом изобретательные коллекционеры открывают всё новые и новые предметы, достойные собирательства.



Собрать оригинальную, интересную и нужную людям коллекцию не так-то просто: на это уходят многие и многие годы. Поэтому, чем раньше выберете вы предмет своего увлечения, тем полнее и обширнее будет ваша коллекция. То он увлекался коллекционированием марок то его тянуло собирать монеты. Этому коллекционеру неоценимую помощь оказывали историки либо он самостоятельно работал в библиотеке. Для разнообразия он пополнял свою коллекцию французскими марками либо к нему случайно попадали такие марки. Их называют чудаками; пустая трата времени; началось с коллекции; собирать всю жизнь; ставшие основой; собравший много ценных экспонатов; проводить свободное время; коллекционеры (филателисты, филокартисты, филуменисты, нумизматы); собирать что-нибудь необычное; 1000 видов коллекционирования; целенаправленное коллекционирование; раньше выберите предмет вашего коллекционирования.



Нумизматика изучает монеты: сколько они весят, какой пробы металл, что изображено и написано на монете, по какому случаю она отчеканена. Нумизматика зарождалась как коллекционирование. Собирать монеты начали в Италии в эпоху Возрождения. Короли и императоры скупали старые монеты, потому что иметь при дворе такую коллекцию считалось так же престижно, как и хорошую картинную галерею. Первая попытка разобраться в этой накопленной массе старых монет была предпринята в XVIII веке. Австрийский аббат Эккель написал многотомный труд «Наука о древних монетах». С тех пор вышло много книг по нумизматике. А на сами монеты стали смотреть как на исторический источник. О чём только ни рассказали монеты! Лица многих знаменитых людей древности запечатлены на монетах: Сапфо, Геродот, Гиппократ, Гораций. Монеты с изображениями зверей, птиц, растений несут информацию о флоре и фауне мест, где они отчеканены. А по изображениям памятников архитектуры, от которых до нас дошли одни развалины, искусствоведы могут воссоздать разрушенное. Никто не знает, сколько монет выпустили люди за свою историю. Только в Эрмитаже их собрано более 300 тысяч. И все разные. Если каждая их этих металлических рассказчиц скажет хоть слово, наука обогатится множеством новых знаний.



В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в чёрном фраке, сухощавого, грустного, но с огненным, подвижным лицом. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений. Для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтобы отыскать какую-нибудь неопределённую черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, или листок, исчерченный музыкантом.



Целые дни проводил он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы, замечает их отличительный характер, их сходство и различие. Цель всех его изысканий – доказать, что под этими чертами, под этими гаммами кроется таинственный язык. Язык, без знания которого, по его мнению, нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера поэта.

