Сочинение 8 класс - Мой город, где я живу

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Мой город, где я живу"



В день Святой Троицы, 27 мая 1703 года, заложил Пётр на острове, который шведы называли Весёлым, а финны -Заячьим, крепость. Этот день считается днём рождения Санкт-Петербурга. Новая крепость не сразу приобрела название. Раздумывать над этим было некогда – шведы могли напасть. Государь посоветовался с военным инженером Жозефом Ламбертеном и начертил план. Общий рисунок крепости соответствовал берегам Заячьего острова – вытянутый шестиугольник. Строителей крепости набирали из крестьян, солдат и пленных шведов.



Стояли белые ночи, и по приказу Меншикова строителей будили в четыре часа утра пушечными выстрелами. Труд оказался каторжным. Но уже через месяц, 29 июня, в день святых апостолов Петра и Павла торжественно праздновалось окончание земляных построек. На одном из бастионов в специальных деревянных палатах угощали всех рабочих людей. Внутри крепости в этот день заложили собор, который назвали Петропавловским.



С Петропавловской крепости началась застройка будущего города, которому Пётр придавал огромное значение и образно называл раем. А небесный покровитель царя, апостол Пётр, традиционно считается хранителем ключей от рая. Так и получил своё название город на Неве – Санкт-Петербург. В современном Санкт-Петербурге проживает около 6 миллионов человек. Б летнее время количество населения значительно возрастает за счёт туристов, которые приезжают из разных стран. Северная столица несколько раз за 300 лет своего существования меняла своё имя: Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. С 1991 года возвращено его историческое имя. Петербург 206 лет был столицей России: с 1710 по 1918 год.



Пётр очень хотел, чтобы новый город был похож на знаменитый Амстердам, столицу Голландии, где люди ездили не в колясках, а плавали на лодках. Петербург же сразу застраивался по единому плану царя, как по выстрелу пушки. А царь любил всё регулярное, прямое. Он начертил на карте три прямые линии, словно лучи, сходящиеся к Неве, и назвал их першпективами. Эти главные улицы, будто крылья, тянулись к реке. Одна перш-пектива стала потом Невским проспектом. Васильевский остров он тоже разделил линиями прямыми, как стрелы. Амстердама из Петербурга не получилось, даже Большой канал на Васильевском острове после смерти царя засыпали и сделали из него Большой проспект. Но до сих пор приезжие удивляются прямым улицам в центре города. 13 европейских городах исторический центр обычно состоит из кривых, словно неразборчивый почерк, улочек.



В Петербурге и сегодня возводят памятники, причём необычные. Например, на карниз второго этажа забрался, словно воришка, чугунный уличный кот. Он совсем небольшой, но очень обаятельный. Во дворе дома скульпторы поселили добрую собаку Гаврюшу. А чтобы все знали, что Гаврюша хотя и сделана из металла, но всё равно самая добрая собака на свете, над нем на стене дома повесили Ящик Мечты. Любой может описать мечту и опустить записочку в щёлочку ящика.