Сочинение 8 класс - Моя мама парикмахер

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Моя мама парикмахер"



Моя мама работает в парикмахерской. Она — высококвалифицированный специалист по женским прическам. Регулярное посещение теоретических и практических семинаров и мастер-классов позволяет маме подбирать каждому конкретному клиенту оптимальный вариант прически с учетом модных тенденций.



Мне нравится наблюдать за маминой работой, поэтому я частенько забегаю к ней в парикмахерскую. У меня там есть «собственный» уголок со стулом, где я никому не мешаю и в то же время все хорошо вижу. Здесь всегда людно, прием ведется по предварительной записи. Это легко объяснить. Во-первых, людей привлекает приятное обслуживание, во-вторых, искусные мастера и в-третьих, современное оборудование и красиво оформленный интерьер. Кроме того, в парикмахерской живет «фирменный» кот — толстый и холеный Соме. Он любит сидеть на коленях у посетителей, пока их стригут. Вообще в работе парикмахера есть что- то волшебное, ведь при помощи ножниц и расчески они способны полностью изменить внешний вид человека. А удачно выполненная работа всегда приносит радость как мастеру, так и клиенту. Я тоже мечтаю стать парикмахером и дарить людям красоту и хорошее настроение.