Сочинение 8 класс - Наш ручей (сочинение-описание)

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Наш ручей (сочинение-описание)"



Мы живем рядом с ручьем. Это настоящий оазис в центре большого города. Мне нравится ходить к ручью за водой. Она чистая, «мягкая» и хорошая на вкус. Чай, заваренный на этой воде, очень вкусный.



Тропинка к ручью бежит вниз. И слева, и справа нее растут деревья. Вот семья стройных березок золотится в лучах солнца. Под дуновением легкого ветерка серебрятся осины. А вот аллея величественных елей, насаженных добрыми людьми. На вершине каждой ели висит много шишек. Будет белочке что по грызть этой зимой! Их можно часто здесь увидеть, они совершенно не боятся людей. Однажды белочка спокойно лакомилась семенами прямо с моей ладони. Я ее очень хорошо разглядел. Глазки у нее, словно бусинки, а семена она кушает очень быстро и в одно мгновение съедает. Хороша осенью рябина с ярко-красными гроздьями созревших ягод! Есть такая примета: много ягод на рябине – будет холодная зима. Я не боюсь холода и какой бы ни был страшный мороз, мне безразлично – я иду за водой. Зимой деревья надевают теплые снежные шубы. Снег искрится на солнце, переливается драгоценными бриллиантами. Такая красота, что просто дух захватывает!



Как мне жаль тех людей, которые не имеют возможности ходить к ручью за водой и любоваться его красотой!

