Сочинение 8 класс - Наш учитель английского

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Наш учитель английского"



Оксана Тарасовна Савченко — наш учитель английского языка. Она молодая и энергичная и хорошо знает английский. Оксана Тарасовна старается сделать наши уроки интересными. Во время уроков мы учим грамматические правила и делаем грамматические упражнения, обсуждаем различные темы, слушаем кассеты с записями рассказов, разговоров и песен. Иногда мы все вместе поем песни. Когда мы смотрим видеофильмы, Оксана Тарасовна часто останавливает видеомагнитофон и просит нас побеседовать о том, что мы видели, или попробовать предсказать, что случится в следующем эпизоде. Мы также любим разыгрывать разные ситуации. Все принимают участие в работе, потому что это интересно. Когда мы не знаем каких-то слов, Оксана Тарасовна помогает нам. Мы не боимся допустить ошибку, потому что она не критикует нас за это. Я думаю, что нам очень повезло, что именно она преподает у нас английский язык.