Сочинение 8 класс - Нужно ли искусство красноречия каждому человеку

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Нужно ли искусство красноречия каждому человеку"



Ораторское искусство возникло в Элладе, оттуда распространилось на Древний Рим, а со временем и в Европу. В школах риторика (наука красноречия) была обязательной дисциплиной. В нее входила поэтика, которая преподавалась как один из учебных предметов “семи свободных искусств”. Позднее риторика потеряла свое первоначальное значение – ее начали толковать как речь внешне привлекательную, но лишенную внутреннего содержания…



Неоднозначно воспринимается риторика и сегодня. Для одних красноречие – общественная мерка, один из критериев оценки личности; для других – вещь малоизвестная, а то и совсем неведомая. Что касается меня, то я за риторику в школе, в высших учебных заведениях (пусть там готовят инженеров, космонавтов, учителей или программистов). Так как каждый должен уметь “красиво” говорить, любой вопрос при любых обстоятельствах изложить стройно, логически, убедительно и в достойном исполнении. Для этого необходимо знать много – историю и философию, законы и гражданское право, литературу, искусство. И уметь необходимо много – успевать следить за движениями тела, за выражением лица, за жестами, за звуками и оттенками голоса…И память необходимо иметь замечательную – казну знаний. Ловлю себя на том, что соглашаюсь со всеми мыслями Цицерона – мудрый был человек. Не так ли?



Говорят, что каждый из нас в душе немного поэт. А как говорил мудрец, “…между поэтом и оратором много общего: множество способов приукрашивания речи у них похожи и одинаково доступны. Правда, поэт более скуп в ритме и более свободен в употреблении слов”. Ведь зачастую риторический вопрос формулируется не с целью получения ответа, а для выразительности поэтической речи или возражения.