Сочинение 8 класс - О произведении описании

Свободная тема "8 класс" - сочинение "О произведении описании"



В произведениях-описаниях пишущий ставит своей целью раскрыть признаки предмета, явления, личности. В письменной речи, как и в устной, различают описания деловые и художественные. Деловое описание должно содержать в себе понятие о существенных признаках того предмета или явления, которое описывается в строгой логической последовательности. В художественном описании преобладает лирический авторский подход к изображению, стремление дать образное описание природы, человека, любого жизненного процесса. Описание деловое тесно связано с рассуждением, потому что пишущий, чаще всего от констатации фактов, признаков переходит к их объяснению, толкованию, вносит элементы оценочного подхода к изображаемым фактам, поступкам. Ценность произведений-описаний заключается в том, что они помогают развивать наблюдательность, формировать умение выделять главные и второстепенные признаки в явлении, предмете, который описывается, умение сопоставлять, сравнивать, анализировать, обобщать. В произведениях-рассказах пишущий показывает умение рассказать о каком-то эпизоде, случае из жизни.



Поэтому вполне естественно, что для связного рассказа (произведения) каждый может взять эпизод из жизни, известный многим ученикам, или, наоборот, такой, что случилось с ним самим, реальный или полностью вымышленный, из собственных наблюдений или услышанный от кого-то. И здесь при отработке навыков такого связного рассказа большую роль играют умело подобранные образцы художественных рассказов. Известно также, что в рассказе выделяются завязка (начальный этап развертывания сюжета, кульминация (момент наивысшего напряжения в развитии действия) и развязка (окончание, результат развития событий). Конечно же, нет и не может быть рекомендаций, охватывающих все аспекты этой широкой работы. Важно научиться писать небольшие рассказы, в основе которых могут быть собственные наблюдения, рассказы товарищей, взрослых людей. Важно четко определить структуру таких произведений – рассказов, понять особенности их языкового оформления.



Произведения-рассуждения предполагают наличие у пишущего умение рассуждать, мыслить самостоятельно, отстаивать свою точку зрения. . Важна и сама формулировка темы, ее оригинальность, которая вызывает интерес пишущего. Но если пишущий плохо знает материал и не владеет приемами творчества, он и на самую оригинальную тему напишет трафаретное произведение, если же он располагает необходимым запасом знаний и умеет рассуждать, то и на тему «Характеристика образа П…» напишет интересное произведение. Все разнообразие формулировок тем можно свести к трем видам:



1) тема-понятие – это такая формулировка, в которой нет прямого указания на идею рассуждения, автор определяет ее сам, например, «Образ Фауста»;



2) тема-вопрос – такая формулировка тоже не выражает идеи рассуждения, но указывает прямой путь к ней, например, «Каков ваш взгляд на Онегина?»;



3) тема-суждение – в такой формулировке уже выражена идея рассуждения, например, «Онегин – «лишний человек».



Тема-суждение предусматривает готовую идею произведения. Самостоятельность и оригинальность пишущего могут проявиться только в подборе аргументов для обоснования этой идеи и в расположении материала. Темп вопроса предусматривает большую самостоятельность пишущего. Причем разные авторы могут по-разному ответить на один и тот же вопрос, значит, у каждого будет «своя» идея, каждый подберет «свои» аргументы в ее обоснование, каждый «по-своему» разместит материал внутри главной части и, таким образом, на ту же тему появляются свои оригинальные, непохожие друг на друга размышления.



Тема-понятие дает наибольший простор для самостоятельности: автор размышления сам определяет проблему, которая содержится в теме, этим формулирует основную идею произведения. В произведениях-рассуждениях, таким образом, важно не только то, о чем говорит автор, но и то, как он об этом говорит. Работать над таким произведением невозможно без действенной, активной работы над словом. Каждый случай употребления того или иного слова, словосочетания, предложения должен быть оправдан с точки зрения и тематики произведения и авторской позиции.



Порядок работы над произведением-рассуждением выглядит так:



1) выбор темы и определение формы (жанра) произведения;



2) логический анализ темы;



3) разработка плана;



4) текстуальное оформления произведения.



Если тема предполагает любую форму произведения, тогда выбор формы определяется склонностями пишущего или обстоятельствами, в которых проходит работа. Метотодологичные (путь от частного к общему заключению) и дедуктивные (путь от общего к частным выводам). В первом типе произведений следует учитывать, что сначала должны преподаваться конкретные мнения, факты, на основе которых и необходимо сделать общий вывод. Во втором типе произведений-рассуждений отмечается другой путь: сначала дается некий общий вывод, что потом конкретизируется автором, то есть им приводятся факты, суждения. Разновидностями второго типа произведений-рассуждений является утверждение (произведение строится как доказательство истинности выдвинутого автором тезиса. Рассуждение-опровержение (произведение строится как доказательство ложности выдвинутого основного положения). Для доказательства тезиса могут быть взяты прямые, непосредственные факты, аргументы и доказательства. Для доказательств пишущий может принимать факты из личного опыта, из литературы, публицистических статей. Другими словами, выбор аргументов определяется главным образом темой сочинения-рассуждения. В зависимости от этого автор может дать в произведении непосредственный ответ на поставленный в теме вопрос, высказать свою точку зрения на дискуссионный вопрос, раскрыть свое понимание того понятия, которое содержится в формулировке темы произведения. Иными словами, раскрыть свое понимание того понятия, которое содержится в формулировке темы произведения.