Сочинение 8 класс - Образование в Австралии

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Образование в Австралии "



В Австралии существует централизованная национальная система образования. На верху этой системы находится федеральное министерство образования. Но все же существует много различий в структуре и программах школ различных штатов. В стране есть два типа школ: государственные и частные. Обучение в государственных школах бесплатное. Плата за обучение в частных школах довольно высока. 80 % австралийских детей посещают государственные школы, и только 20 % ходят в платные школы. Школьное образование является обязательным для детей с 6 до 15 лет. В настоящее время схема школьного обучения «6+4+2» или «7+3+2». Большинство детей приходят в начальную школу в 5 лет. Начальная школа — это с 1 по 6 или 7 класс. После начальной школы дети переходят в среднюю школу без экзаменов. 8 средних классах дети обучаются 3 или 4 года. Затем учащиеся еще два года занимаются в старших классах. После старших классов средней школы учащиеся могут поступить в любое высшее учебное заведение в стране. В настоящее время появилась тенденция отмены выпускных экзаменов в средних и старших классах. В таком случае большее количество детей, вне зависимости от их способностей, смогут получить среднее образование. В университет принимают только после окончания старших классов средней школы. Плата за обучение различается в каждом штате.