Сочинение 8 класс - Образование в нашей жизни

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Образование в нашей жизни"



Образование играет очень важную роль в нашей жизни. Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. На протяжении всей истории человечества образование высоко ценилось. Прогресс в основном зависел от высокообразованных людей. Самообразование также очень важно для развития талантов в человеке. Только с помощью самообразования человек может стать гармонично развитой личностью. Человек становится высококвалифицированным специалистом после получения специального образования. И профессионализм может быть достигнут только с его помощью. Даже высококвалифицированные специалисты время от времени обновляют свои знания на курсах повышения квалификации. С помощью образования мы получаем знания об этом мире и жизни. Многие известные открытия были бы невозможны, если бы люди не были заинтересованы в изучении чего-либо. Образование развивает различные стороны человеческой личности, раскрывает ее способности. Кроме того, оно помогает человеку понять себя, выбрать свою дорогу в жизни. Цивилизованное государство отличается от остальных тем, что оно уделяет много внимания образованию. Джон Кеннеди сказал: «Наш прогресс как нации полностью зависит от нашего прогресса в образовании». Но это не касается только одной определенной нации. Мы знаем, что наука и искусство принадлежат всему миру. Перед ними исчезают национальные барьеры. Таким образом, образование сближает людей, помогает им лучше понять друг друга.