Сочинение 8 класс - Описание сада

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Описание сада"



Солнечный мир пронизывал зеленые деревья, которые собрались на склоне горы, будто создавая большую разноцветную семью. Отец гулял между деревьев и перед каждым останавливался, будто встретил знакомого человека. В этом саду были посажены деревья разных видов: груши, вишни, яблони, сливы, дубы, липы, орехи. Рослый очень высокий тополь, своими листьями разговаривал с молодой, гибкой ивой. «Каждый хозяин,- рассказывал товарищ,- возле своего дома траву косит для скота, а наш отец всю свою жизнь сажал деревья. Весной черешню посадит, а осенью уже куст смородины достанет. Видишь, сколько насажал».



Отец ходил между деревьев, трогал их ладонями, чуствуя их тепло, будто они могли рассказать ему что-то.



«Каждое дерево,- продолжал рассказывать товарищ,- посаженное не самим отцом, а вместе с каким-нибудь гостем. Этот дуб мы с отцом посадили вдвоем. Каждое дерево – это память о человеке: Отец вспоминает их всех. Раз приехал я к отцу в село, сходили мы на кладбище к матери, а, возвращаясь, пошли через сад. Отец шел, будто слепой, а возле того дерева остановился и говорит: «Сын, а с кем я это дерево посадил, не помнишь?». Я, конечно, не помнил. Тогда он начал вспоминать, перебирать в голове человеческие имена, будто обо всех деревьях помнит, а об этом забыл. Даже слезы появились на лице».



После этого рассказа я другим взглядом посмотрел на этот сад, на разные деревья в нем. Они разговаривали со мной шумом ветвей, корой могущественных стволов, голосами птиц. Каждое дерево, как добрый собеседник, обозвалось на мой новый удивленный, понимающий взгляд. Я увидел отца, который приближался к нам, и подумал, что он, наверное, сейчас идет не между деревьев, а между мыслей, воспоминаний, которые остались ему на всю жизнь.



Человеческая память – дивная сила. Человеческие воспоминания очень важны в нашей жизни. Рассказ товарища произвёл на меня большое впечатление и вынудил согласиться с рассказчиком. Ведь, случается в жизни, когда расстаешься с дорогим тебе человеком или местностью, и остаются лишь воспоминания о тех светлые моментах. Вещи помогают человеку удерживать в памяти те яркие события, напоминают об интересных для нас людях. О них может напоминать музыка, картины, даже, состояние природы может вызвать много разных чувств. У дедушки – это деревья. Воспоминания помогают человеку жить, мечтать и надеяться на лучшее. Воспоминания с их прозрачными тонами и красками наполняют нас радостью жизни, ощущением неповторимости времени и его вечностей. Перед нами будто приоткрывается пространство жизни, которая прекрасна.