Сочинение 8 класс - Почему я люблю встречать Новый Год

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Почему я люблю встречать Новый Год"



Учёные считают, что первые праздники появились очень давно. Но сначала это были действия, связанные с повседневной жизнью первобытных людей. Как же праздники стали праздником, свободным от дел временем? Можно предположить, как это произошло. Представьте группу охотников, возвратившуюся после очередной неудачной охоты. И всё из-за того, что действовали несогласованно. Так возникла необходимость отрепетировать, разыграть предстоящую охоту. Кто-то изображал опасного и хитрого зверя, подражая его повадкам, остальные демонстрировали, как его выслеживают, заманивают и, наконец, ловят. «Ученья» перед схваткой помогли уточнить последовательность совместных действий, роли отдельных участников.



Со временем людям стало казаться, что разыгрываемые ими сцены охоты, жатвы, рыбной ловли обладают волшебной, магической* силой. Обращаясь к священному животному, дереву, к дождю или солнцу, они верили, что призывают удачу на охоте, хороший урожай в поле…



Постепенно магические танцы, пение, музыка перестали зависеть от конкретных трудовых задач. Сами по себе они доставляли людям огромную радость и удовольствие. Отдохнули люди в праздник – стали лучше работать. Праздники формировали взаимоотношения между людьми, сближали разные поколения, вырабатывали правила и нормы поведения. Современные праздники уходят своими корнями в историю. Среди праздничного шума, веселья и шуток вспомните об этом, и праздник станет ещё более значительным и интересным.



Нет на Земле такого уголка, где бы не отмечали наступление Нового года. Праздник этот встречают вместе с нами 1 января в Европе и Америке. В странах Дальнего Востока -во Вьетнаме, Китае, Японии, Монголии – он приходится на один из дней января или февраля. Осенью – в сентябре или октябре – наступает Новый год в Израиле. Новый год – общий и любимый всеми праздник. Это время единения с близкими, примирения тех, кто был в ссоре. Во многих странах принято на Новый год дарить друг другу подарки. В Китае, например, можно прочитать у дверей домов надписи с приятными пожеланиями. Новый год – праздник удивительный. Все люди возлагают на него большие надежды. Итальянцы считают, что, если накануне праздника освободиться от негодных вещей, в новом году не будет старых забот.



Но мало подготовиться к празднику, его ещё надо правильно провести, иначе мечты останутся мечтами. У жителей Германии существует поверье: если в кулаке зажать монеты и с двенадцатым ударом часов как бы «впрыгнуть» с ними в новый год, он обязательно будет богатым. Таиландцы, встречая Новый год весной, обливаются водой и охотно обливают встречных, особенно незнакомых. Чем больше вылито воды, считают здесь, тем больше будет дождей, а значит, богаче урожай риса. Как бы ни отличались обычаи, Новый год везде остаётся весёлым праздником, пробуждающим у людей самые добрые чувства и надежды.



Но среди предков старца есть и вполне реальный человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однйжды он спас трёх дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая объявили святым. В Средние века твёрдо установился обычай в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой. После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рождество, а потом и в Новый год. Везде доброго старика называют по-разному: в Испании – Таш Ноэль, в Румынии – Мош Джарилэ, в Голландии – Синте-Клаас, в Англии и Америке – Санта-Клаус, а у нас – Дед Мороз. Костюм Деда Мороза появился не сразу. Сначала его изображали в плаще. В конце XIX века его одели в красную шубу, отороченную мехом.



В 1860 году американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, а вскоре англичанин Тенниел создал образ добродушного толстяка. С таким Дедом Морозом все мы хорошо знакомы. Предками Деда Мороза в одних странах считают «местных» гномов. В других – средневековых странствующих яйшглёров, распевавших рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. Ясно одно: образ Деда Мороза складывался веками и каждый народ вносил в его историю что-то своё.

