Сочинение 8 класс - Прежде, чем закурить - подумай

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Прежде, чем закурить - подумай"



О вреде курени сказано немало. Однако беспокойство учёных и врачей, вызванное распространением этой пагубной привычки, растёт, так как пока ещё значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.

Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие напринимают её всерьёз.

Никотин – это один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака – от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2 – 3 капли.

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20 – 25 сигарет (в 1 сигарете содержится примерно 6 - 8 мг никотина, из которых 3 – 4 мг попадает в кровь).

Курильщик не погибает потому, что доза вводиться постепенно, не в один приём. К тому же часть никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке. В течении 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20 тысяч сигарет или около 160 г табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение небольших доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению.

Никотин включается в процессы обмена веществ, происходящих в организме человека, и становится необходимым.