Сочинение 8 класс - Раздумья о Добре и Зле

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Раздумья о Добре и Зле"



По моему мнению, человек – самое совершенное Божье творение, так как создан человек по образу и подобию Божьему. Господь создал человека свободным, дав ему волю, тем самым наделив его правом выбора. И мы имеем право выбирать добро или зло.



Украина сотни лет жила надеждой на лучшее будущее. Наши предки, вдохновенные и ведомые этой надеждой, жертвовали своими жизнями, шли на унижения, мучения, чтобы получить для нас волю и независимость. Сегодня мы живем в самостоятельном независимом государстве. То, о чем мечтали миллионы украинцев, осуществилось. Но жизнь не улучшилась.



Почему? Дело в том, что в нашем государстве властвует зло. Люди забыли о своем земном назначении – творить добро, любить ближнего своего, как самого себя. Забыли о существовании универсального морального правила: “Не делай другому того, чего не желаешь себе”. Слишком медленно возвращаемся к утраченной духовности. Не имеем настоящих лидеров и национальных героев. В том, что так живем, виновата власть, которая не заботится о своем народе, а только о собственном обогащении. Такое, с разрешения сказать “руководство” заставило тысячи украинцев искать лучшую судьбу за границей. Дети растут без родителей, распадаются семьи. Старшее поколение доведено до крайнего обнищания и живет в ожидании голодной смерти.



Просветители, врачи и культурно-образовательные работники за чертой бедности. И только кое-кто из современных украинских богатеев бросает крошки со своего стола на содержание детских домов и приютов для престарелых. Мы, потомки тех людей, которые отдалили свои жизни за волю и независимость Украины, должны воплотить их надежды в действительность. Мы не имеем права потерять Богом данный дар свободы и роптать, что тяжело, бедно, непривычно, и что раньше было лучше. Наши предки готовили почву для нас, мы должны работать на ней, изменить власть, президента, улучшить жизнь народа. А те, кто придет после нас, будут пожинать плоды. В этой работе есть место для каждого – и для учителя, и для выпускника, и для ученого, и для земледельца…



“Добро не купишь на базаре“, — утверждал популярный в 70-те годы поэт-песенник. Мне нередко в разных жизненных ситуациях приходилось вспоминать эти слова. Часто чувствуешь желание отомстить за оскорбление или же потребность отблагодарить добрым поступком за проявленное к тебе внимание. В первом случае сдерживает рассудительность, во втором – леность. А вкус настоящей доброты так и остается непознанным. Особенно боюсь фальшивой доброты, но разве можно ее избежать? Кого-то из моих приятелей очень интересовал компакт-диск с песнями “Плача Еремии”. Мой отец работает дистрибьютором рекординґовой компании, поэтому достать эту музыку не составляло для меня больших трудов. Товарищ был безумно счастлив и признателен. Он готов был выполнить любую мою прихоть, но я снисходительно похлопал его по плечу: “Свои люди – сочтемся”. И этого обещания, конечно же, не забыл. Одноклассник лучше всех знал математику, но имел одну несовременную черту – считал, что списывание унижает человека. За день до контрольной, я подошел к приятелю: “Есть готовые решения?” – “Пришлось посидеть”, – улыбнулся он. “Тогда по рукам: ты даешь мне решения, а я забываю о долге”. Лицо друга покрылось пятнами. Он медленно достал из портфеля компакт-диск и протянул его мне. Опустив голову, пошел прочь, но перед дверями остановился: “Извини, я забыл тебя поблагодарить”.



Горьким стыдом печет меня воспоминание об этом случае. Он помог мне осознать, что ни в одном поступке человека не бывает двойных стандартов, что даже несознательный эгоизм может навсегда разрушить дружбу и добро в отношениях между людьми.