Сочинение 8 класс - Скромное величие русского человека

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Скромное величие русского человека"



Скромное величие русского человека… Что стоит за этой строкой? Наши славные предки остановили у границ Европы монголо-татарскую орду, освободили Европу от власти Наполеона, разбили фашистские армии и спасли от порабощения народы. Это уже уроки истории. В чем же кроется источник подвигов народа? Беззаветная любовь к Родине – вот в чем сила русского характера. О народном подвиге нам и нашим детям будут рассказывать истлевшие страницы легенд, окровавленные строчки романов и повестей, простреленные пулей строки стихов. Тема подвига, массового героизма народа никогда не будет исчерпана в нашей литературе.



Нельзя горячо любить, не умея ненавидеть, Сознание героев повести А. Бека «Волоколамское шоссе» подчинено одному – Родина в опасности. Не жалея ни сил, ни жизни, бойцы готовы на все, чтобы остановить врага. Проблема героизма, проблема подвига и есть центральная проблема повести. Наверное, у каждого из нас есть свой идеал. У героев Бека идеалом становится человек высокого морального долга. Так, например, комбат легендарной панфиловской дивизии казах Баурджан Молыщ-Улы становится примером для своих солдат. Для них же олицетворением мужества, стойкости, высоких моральных качеств является Панфилов. По таким, как Панфилов, солдаты сверяли свои мысли и дела.



Михаил Шолохов… Уже в первых военных очерках писатель намечает образ человека, сохранившего то, что делает его непобедимым, – душу живую, сердечность, способность ясно мыслить. Людей разных судеб и характеров свели фронтовые дороги в главах романа «Они сражались за Родину»: отважный Лопахин, сдержанный Стрельцов, педант Звягинцев, острый на язык Попри-щенко. Война перестроила сознание мирного человека на сознание воина.



Человеконенавистническую суть фашизма раскрывает в своих произведениях Б. Васильев. Автор противопоставляет антигуманизм автографам Победы на стенах рейхстага.



Проклятием фашизму звучат строки Р. Рождественского:



. . люди Земли. Убейте войну,

прокляните войну, люди Земли!



Они проникнуты оптимистическими мотивами. Суровые лишения военных- лет не ожесточили людей. Наоборот! Живые помнят… Помнят имена погибших, помнят Победу, добытую кровью, ратными трудами, высоким патриотизмом. И в память о тех, кто не вернулся, мы должны любой ценой сохранить мир. И строки, созданные уже после Победы, всегда будут взывать к человечеству:



Помните!

Через века, через года, помните!

