Сочинение 8 класс - Спорт в нашей жизни

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Спорт в нашей жизни"



Люди всего мира любят спорт и игры. Спорт оздоравливает людей, держит их в форме, делает более организованными и дисциплинированными. Некоторые люди занимаются спортом ради здоровья, а некоторые — профессионально. В каждом городе много стадионов, спортплощадок, бассейнов, футбольных полей. Практически все виды спорта популярны в нашей стране, но футбол, фигурное катание и теннис пользуются наибольшей популярностью. Существует много людей, которым нравится бег трусцой. Утром и вечером можно видеть людей, I бегающих в парках, на стадионах и даже на улицах. В каждой школе ученики проводят много времени, занимаясь спортом. Прежде всего, у них есть уроки физкультуры. И после школы они могут тренироваться в различных спортклубах и секциях, занимаясь разными видами спорта. В нашей стране много внимания уделяется профессиональному спорту. Каждый год проводится много спортивных соревнований, спартакиад и олимпиад. Раз в четыре года в различных странах проводятся Олимпийские игры. Есть летние и зимние Олимпийские игры. Это большое спортивное состязание лучших спортсменов мира. Что касается меня, я играю в настольный теннис (пинг-понг). Он требует подвижности, живости и много энергии. Он поддерживает человека в хорошей форме. Я играю в теннис пять лет, но чем больше я играю, тем больше мне это нравится.