Сочинение 8 класс - Цель литературного образования

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Цель литературного образования"



Существовавшая система ЛО являлась органической частью административно-командной системы в области образования. Она была основана на принципах единомыслия, принудительного уравнивания, классовых подходов, партийности, социалистического реализма, догм и стереотипов. Литература превратилась в дополнительное пособие к истории. Предметом внимания школьников были не художественные произведения, а классовая идея.



С провозглашением приоритета общечеловеческих ценностей такие подходы к литературе недопустимы.



Новые программы предъявляют особые требования к профессионализму учителя, поскольку коренным образом преображается его роль и значение в процессе обучения, необычайно возрастает философский и психолого-педагогический уровень его подготовки. В них последовательно осуществляется принцип вариативности, который дает учителю право выбора авторов и художественных произведений, а также путей изучения конкретной темы. Введены произведения, входящие в круг детского чтения, но ранее не изучавшиеся в школе.



Обогащены разделы зарубежной литературы, что позволяет учащимся воспринимать классическую словесность в контексте мирового литературного процесса.



В современной поэзии и прозе обозначены не только новые авторы, возвращаются забытые имена, дается творчество писателей русского Зарубежья.



Учитель вправе вносить в программный материал изменения (в пределах 20% от общего количества часов в данном классе), не нарушая логики курса.



По такому принципу построена «Программа по литературе для средних общеобразовательных учебных заведений», рекомендованная Министерством образования России (научный руководитель Т. Ф. Курдюмова).



Для углубленного изучения предмета в школах гуманитарного профиля.



Министерство образования Российской Федерации предлагает программы А. Г. Кутузова и В. Г. Маранцмана (М. ,Просвещение, 1991,1992гг. )



Альтернативная программа по литературе для 5-9 классов опубликована в «УГ» N 18-21 за 1992г. , разработана она Московским институтом развития образовательных систем (автор Княжицкий А. И. )



Количество часов, выделяемых на изучение русского языка и литературы в каждой конкретной школе или отдельном классе, зависит от того, какой учебный план избран для работы и какие изменения внесены в него.



При расхождении количества часов в учебном плане и программе, учителю дано право самостоятельно вносить коррективы, исходя из особенностей состава учащихся, уровня их языковой подготовки и литературного развития, /отредактированные программы утверждаются на методическом объединении.



Историко-литературный курс 8-11 классов включает и изучение литературы 18 века, эпохи классицизма, когда наблюдается резкий разрыв между культурой Древней Руси и Российской империи. Реформы Петра резко изменили направленность русской литературы, носителями и создателями российской культуры становятся уже не монахи, дворяне, но связь ее с Библией не прерывается.



Конец XIX и начало XX века – время смутное и тревожное, полное страшных предчувствий и пророчеств. Обострение социальных противоречий, стремительный рост технического прогресса, смешение этических норм, эксперименты в духовной жизни – это все приметы наступления нового века.



Русская литература почти вся пронизана поиском Бога. Богоискательство или богоборчество – одна из тем творчества Достоевского. Роман «Преступление и наказание» – это рассказ о современном Достоевскому молодом интеллигенте, который и потерял Бога, и хочет его найти.



В рассказе «Суламифь» А. И. Куприн обращается к одной из самых поэтических и самых сложных книг Ветхого Завета, книге «Песнь песней». Эта книга рассказ о любви Бога к избранному народу Израиля. Для того, чтобы показать суть этой любви, тайну избрания, автор книги «Песнь песней» использует аллегорию. Он рассказывает о любви мужчины и женщины. Именно так он пытается на человеческом языке рассказать о том, что нельзя выразить словами. Куприн же использует этот сюжет для раскрытия одной из важнейших тем своего творчества, темы любви.



«Если мы хотим, чтобы наша молодежь научилась по-настоящему читать и понимать классику, мы и должны научить ее понимать самую сущность явлений, а этому и учит нас самая главная книга – Библия».



Русскую классику читать нужно. И хорошо это делать в «школьные годы чудесные». Но в связи с сокращением часов, отводимых в школьных планах на литературу, правильно ли отдавать классике все урочное время?



Классика не стареет. Но не стареет она лишь для развитого, думающего, тонко чувствующего, эмоционального читателя. Уровень накала чувств, тонкость движения души, причудливая жизнь сердца, в сущности, могут оказаться одинаковы и у пушкинской Татьяны, и у юной девушки XXI века. Но — не у любой современной девушки, совсем даже не у любой.



Классическая литература для большинства сегодняшних школьников, более скучна и безжизненна, чем для их родителей, и авторитет «самой читающей страны» нам, по-видимому, в ближайшем будущем не вернуть. Незнание наизусть стихотворных отрывков вызывает гораздо меньший дискомфорт, чем компьютерная неграмотность.

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