Сочинение 8 класс - Весна

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Весна"



Название третьего месяца года - март - пришло в русский язык от византийцев. В старину этот месяц назывался «сухым» и «березозолом», а первый день марта - «новичком», потому что вплоть до начала XV в. март был первым месяцем года.

Март связан в народном сознании прежде всего с неделей Широкой Масленицы, считающейся самым веселым, разгульным праздником. В природе уже чувствуется приближение тепла, солнце пригревает по-весеннему, и в это время первых оттепелей русский народ празднует беспутную-«соромную» неделю, предшествующую Великому посту. Праздник связан с весенним возрождением к жизни светлой богини плодородия - веселой красавицы Лады, которая отправлялась на поиски усыпленного зимой-Мораной своего возлюбленного Леля - бога месяца мая. Лада шла, окруженная многочисленными веселыми, добрыми и проказливыми спутниками полубожественного, полусмертного происхождения, а злую зиму-Морану сопровождали духи тьмы, холода и бед.

Красавица Лада и стала Масленицей, справляющей языческую тризну по умирающей зиме и всем «прежде почившим». Вся Масленичная неделя связана с поминовением родителей, что выражается в обычае печь блины, являвшиеся необходимой принадлежностью поминок. «Первая оттепель - вздохнули родители», - говорилось в старину. Первый испеченный масленый блин клали на окошко - для родителей, приговаривая при этом: «Честные наши родители! Вот для вашей душки блинок!»

На Масленицу издавна существовала традиция строить из снега и льда снеговиков, возводить снежные крепости, кататься на санках с гор.

В первый день Масленицы - понедельник - встречали праздник. Масленицу, наряженную и разукрашенную лентами и тряпками, возили по деревне, снаряжая целый поезд из саней.

Вторник назывался «заигрышами» - народ играл и веселился, развлекаемый бродячими скоморохами. Специально возведенные «снежные городки» брались приступом, а иногда устраивались и кулачные бои «стенка на стенку», что доставляло удовольствие и зрителям, и даже самим участникам.

В масленичную среду - «лакомку» начиналось великое объедение, а в четверг все съеденное «запивалось», шел самый широкий разгульный день, который назывался «разгуляй-четверг» или «широкий четверг».

Пятница называлась «тещины вечерки» - в этот день зятьям полагалось навещать тещ. Суббота считалась «золовкиными посиделками» (невестки приглашали к себе золовок). Оба эти дня в народе посвящены хождению по родне.

Но - «не все коту Масленица» - наступало воскресенье, последний день Масленицы, имевший несколько названий: «проводы», «прощание», «прощеный день». На проводах сжигалось чучело зимы-Мораны. После народ расходился по домам, и начиналось «прощанье» - обряд, сохранившийся и до нашего времени. Просили прощения и прощали других родные, знакомые, первые встречные. Обряд этот связан и с христианской традицией, известной с ХVII столетия - Прощеным воскресеньем. В «прощеный день» справлялись и поминки по родителям, которых не забывали всю праздничную неделю. Для тех, кто не успевал нагуляться за неделю, существовала «немецкая масленица». Так говорят в народе об опохмеляющихся в чистый понедельник. «Широка река Маслена, затопила и Великий пост!» - говорилось о тех, кто доедал в первый постный день оставшиеся после праздника кушанья и «полоскал рот» недопитым вином.

По народным приметам, если в воскресенье перед началом Масленичной недели будет ненастье, то летом можно ждать большого урожая грибов.

Второй весенний месяц называется апрелем неслучайно: по народному поверью, в апреле земля преет. «Март пивом, а апрель водою славится», - говорят в народе. В апреле снег тает уже неостановимо, как неостановим приход настоящей весны, с теплом, свежей зеленью. «Начало апреля в снегу, конец - в зелени», - говорят об этом месяце.

Раньше на Руси этот месяц назывался «пролетником», так как предвещал скорый приход лета; у поляков он носил название «кветень»; чехи и словаки именовали апрель «дубень». В Древней Руси он был вторым месяцем; позже, до 1700 года, он считался восьмым, а после реформы Петра I стал четвертым по счету.

Приход настоящей весны связан прежде всего с радостным праздником Благовещения.

День Благовещения, отмечаемый 7 апреля, сопровождался многочисленными суевериями, многие из которых возникли еще в языческие времена и позже были перенесены на христианский праздник. Считается, например, что если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь год муж будет любить и холить.

Не случайно этот праздник называют днем семейной любви. В Благовещение не занимали в долг, чтобы не поставить хозяев в неловкое положение. Считалось, что тот, кто в Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир.

Некоторые черты древних языческих богинь - Живы, Лады, Фреи, Девы-Зори, Гольды - слились с христианскими понятиями о Богоматери. Поэтому Дева Мария в народном сознании - как древняя Дева-Зоря - выводит на небо ясно солнышко, изгоняя с земли ночную тьму.

Благовещение - последний праздник, завершающий зиму и начинающий весну. К нему готовились, соблюдая особенные обычаи. Прежде всего, отмечали «двенадцать великих пятниц», упоминаемых и в языческом почитании богини Фреи. Эти «пятницы» стоят перед самыми большими праздниками, особо чтимыми в народе. «Первая великая пятница» приходится на первую неделю Великого поста. В эту пятницу «убил брат брата камением», поэтому тот, кто будет поститься, «охранит себя от напрасного убийства». Во «вторую великую пятницу воплотился сам Иисус Христос Святым духом в Мать Пресвятую Богородицу; кто проведет эту пятницу в посте и молитве, от внутренней скорби сохранен будет».

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--