Сочинение 8 класс - Виды и формы обучения в России

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Виды и формы обучения в России"



Если отсутствует первая часть, деятельность превращается в хаотическое скопление отдельных действий без ясной и осознанной цели, когда человек не видит личностного смысла в совершаемых действиях, не воспринимает их как значимые, важные, необходимые для себя. Отсутствие же третьей части также приводит к потере цели деятельности, т. к. у человека не сформирована при этом способность оценить свое поэтапное продвижение к желаемому результату, возможность его достижения, перспективы и последствия своего поведения в дальнейшем. Успешность деятельности, возможность ее корректировать, развитие своих творческих способностей и самосовершенствование в целом становятся весьма затруднительными при отсутствии или невысоком уровне сформированности рефлексии.



Поэтому любая деятельность и учебная в том числе, должна обязательно содержать все три указанных компонента. Важнейшая задача образования — научить учащихся строить свою деятельность как полноценную, разумную, в которой все три части сбалансированы, достаточно развернуты, осознанны и полностью осуществлены. При этом имеется в виду, что все действия, в том числе контроль и оценку, осуществляет сам обучаемый.



Одним из направлений развития личности обучаемого является формирование учебной деятельности как способа активного добывания знаний. Специфика этого способа заключается в последовательной и целенаправленной отработке активности самих учащихся (понимание учебной задачи, овладение способами активных преобразований объекта усвоения, овладение способами самоконтроля). На этой основе встает задача формирования все большей самостоятельности перехода обучаемых от выполнения одного компонента учебной деятельности к другим, то есть формирования способов самоорганизации деятельности.



Формы обучения в России



Формой называется характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий метод.



Метод — это способ совместной деятельности учителя и обучаемого с целью решения задач.



Различают конкретные и общие формы обучения. К конкретным относятся урок, дом. работа, курсовые, консультации, факультативные занятия, дополнительные занятия, формы контроля и т. п.



Коллективная форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех учебным материалом называется уроком.



Анализ проводимых уроков показывает, что их структура и методика во многом зависит от тех дидактических целей и задач, решаемых в процессе обучения, а также от тех средств, что имеются в распоряжении учителя. Все это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков, которые, однако, могут быть классифицированы по типам:



Лекции (практически — это монолог учителя на заданную тему, хотя при известном мастерстве учителя такие уроки приобретают характер беседы);



Лабораторные (практические) занятия (такого рода уроки обычно посвящены отработке умений и навыков);



Уроки проверки и оценки знаний (контрольные работы и т. п. );



Комбинированные уроки. Такие уроки проводятся по схеме:



Повторение пройденного — воспроизведение учащимися ранее пройденного материала, проверка домашнего задания, устный и письменный опрос и т. д. ;



Освоение нового материала. На этом этапе новый материал излагается учителем, либо “добывается” в процессе самостоятельной работы учащихся с литературой;



Отработка навыков и умений применения знаний на практике (чаще всего — решение задач по новому материалу);



Выдача домашнего задания.



Факультативные занятия как форма обучения были введены в конце 60-х — начале 70-х гг. в процессе очередной безуспешной попытки реформировать школьное образование. Эти занятия призваны дать более глубокое изучение предмета всем желающим, хотя на практике, они очень часто используются для работы с отстающими обучаемыми.



Экскурсии — форма организации обучения, при которой учебная работа осуществляется в рамках непосредственного ознакомления с объектами изучения.



Домашняя работа — форма организации обучения, при которой учебная работа характеризуется отсутствием непосредственного руководства учителя.



Внеклассная работа: олимпиады, кружки и т. п. , должны способствовать наилучшему развитию индивидуальных способностей учащихся.



Виды обучения



Среди множества подходов к классификации видов обучения, нами будут рассмотрены три из них: традиционное, дистанционное и развивающее обучение.



Традиционное обучение



Этот вид обучения является самым (на сегодняшний день) распространенным (особенно — в средней школе) и представляет собой обучение знаниям, умениям и навыкам по схеме: изучение нового — закрепление — контроль — оценка. Этот вид обучения обладает целым рядом недостатков, которые будут рассмотрены ниже в сравнении с двумя другими видами обучения. В настоящее время традиционное обучение постепенно вытесняется другими видами обучения, т. к. определяются другие требования к личности и процессу ее развития в школе. Их суть в том, что прежняя образовательная парадигма, основанная на мнении, что можно определить достаточный для успешной жизнедеятельности запас знаний и передавать его ученику, себя исчерпала.



Во-первых, увеличение научных знаний не может обойти и школу, проецируясь на содержание учебных дисциплин. Во-вторых, учителя, сохраняя ориентацию на передачу, а не на самостоятельное освоение необходимых ученику знаний, повышают требования к объему усвоенных учеником знаний. В-третьих, попытки учителей, школы предусмотреть различные варианты жизнеопределения учеников и обеспечить их необходимым запасом знаний также ведут к увеличению и усложнению учебного материала. Все это приводит к перегрузкам учеников. Отсюда можно сделать вывод, что в условиях сегодняшнего дня школе необходимо от информационной ориентации перейти к личностной и преодолеть большую инертность традиционного обучения в преподаваемых дисциплинах. Этому и служат развивающее и дистанционное (соответственно) обучение.



Дистанционное обучение



Дистанционная форма обучения (ДО) — это получение образовательных услуг без посещения ВУЗа, с помощью современных информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение и INTERNET. Дистанционное обучение можно использовать в высшей школе, а также для повышения квалификации и переподготовки специалистов.

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