Сочинение 8 класс - Все в жизни начинается с любви

Свободная тема "8 класс" - сочинение "Все в жизни начинается с любви"



В ней рождается красота, гармония, порядок, единство. Любовь - радость, любовь - источник вдохновения. Извечная тайна человеческого бытия. И счастлив тот, кто познал в своей жизни силу этого странного чувства. От Ярославны, от «Слова о полке Игореве» через народный эпос, поэзию средних веков и классику вечная тема любви пришла к нам. Сердца под влиянием божественного чувства несут дар жизни и поэзии. . . Петрарка, Шекспир, Шевченко, Пушкин, Франко, Леся Украинка, Сосюра, Павлычко, Лина Костенко. . .



Человек, сердце которого не плакало от сладкого мучения, душа которого не болела любимым именем, не может понять этого прекрасного чувства. А если Бог наградил человека этим неоценимым сокровищем, то рождается чудо-поэзия, которой судилось стать бессмертной. И не один влюбленный повторял печальные слова Франко, где и «отчаяние», и «безутешная тоска», где «любовь. . . плачет так горько». Любовь делает человека красивее, облагораживает его. В душе возникает что-то непостижимо-животворящее, рождается мир красоты и величия. Это любовь является повелительницей всего совершенного, «любовь души - это порядок, это ум природы», - утверждают поэты мировой классики. Любовь омывает наши сердца целебным дождем, растит добро и всегда утверждает в человеке человеческое, возвышает нас над злом. Любовь дарит волны радости, дарит свет и тепло. И никто не в силах от нее отказаться, не принять ее.



«Моя любовь! Я перед тобой. Бери меня в свои блаженные сны, - с трепетом и нежностью обращается Лина Костенко к этому всепобеждающему чувству. В любви есть такие падения и подъемы, что это пронимает все человеческое естество. Большая печаль сердца, в которое, кажется, вобраны все печали молоди ровесников разных времен и народов, проговаривает к нам и сегодня страстными словами Василия Симоненко: «Дни и ночи думать о тебе, выглядывать тебя каждое мгновение. Лишь для этого, ей-богу, нужно, Трижды нужно в мире жить!». Любовь приносит счастье, любовь приносит отчаяние, страдание. Этим чувством руководить невозможно. Так уж создан мир, что не всегда возникает взаимность в любви. И тогда кажется, что страшнее наказания, мучения и слез не нужно.



Василий Симоненко писал: «Нет, я бы не стал тебя огнем жечь, С тобой бы рассчитался без сожаления: Я бы пожелал тебе кого-то так любить, Как я тебя люблю». Силу, величие чуда любви измерить не в состоянии никто. Это она делает будни праздниками, мир становится солнечным, красивым, это она зажигает сердца человеческие волшебным огнем. Земля расцветает не только весной, и белым цветом становится «первый снег», и душа становится «в полный рост», «когда люблю, когда смеюсь, когда вздыхаю…», - сознается Г. Чубач в одной из поэм. Любовь побеждает все. Бессильными становятся перед ней ненависть, зло, болезни. Любовь спасает от всех бед и несогласий. И счастлив тот, кому судьба подарила эту красоту, это величие, эту силу. И, благодарю Бог за то, что наградил меня этими неоценимым сокровищем и, обращаюсь к своей любви:



«Спасибо скажу судьбе, что ты есть,

Так как я мог Тебя и не встретить.

Пусть мне святое имя Твое Помогает и в слякоть гореть.

Народ мой, к тебе я еще вернусь. . . » (В. Стус).