Сочинение 8 класс - Я - гражданин России
Свободная тема "8 класс" - сочинение "Я - гражданин России"
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы, родные
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменить?
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
В. А. Жуковский
У каждого человека на планете есть страна, которую он считает своей Родиной. Для меня таким местом является Великая Россия. Я горжусь этим. Каждый гражданин должен знать и соблюдать законы своей страны, а также необходимо знание истории развития родного государства.
Царь Петр был строителем Российского государства. Вместе с ним пришло величие и признание страны, как Державы, во всей Европе. И в настоящее время Россия является самым большим в мире государством, к мнению которого прислушиваются и дорожат дружбой.
Благодаря дедам и прадедам, победившим в Великой Отечественной войне над фашизмом, наше общество живет и развивается в современном мире. Я, как и вся молодежь, стараюсь быть продолжателем идей своих предков. Молодое поколение обязано укреплять и развивать свое государство и я, как гражданин России, должен принять в этом непосредственное участие. Наши родители создали нам благоприятные условия для учебы, развития и дальнейшей жизни. Каждый из нас, в том числе и я, должен вначале получить образование, профессию, а затем попытаться сделать что-то для других, для нашей страны. Конечно же, невозможно сразу решить какие-то глобальные проблемы. Но можно попытаться сделать хоть что-нибудь, чтобы принести пользу своей стране. За молодым поколением будущее нашей страны.
Государство разработало для своих граждан Конституцию и свод законов. Молодежи Российской Федерации необходимо изучить и уметь пользоваться этими документами в жизни. Все граждане имеют права и обязанности, которые должны быть соблюдены и выполнены. Государство в ответе за каждого человека своей страны, но и у граждан есть почетная обязанность защищать свою Родину.