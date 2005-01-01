Сочинение 9 класс - Человек интересной судьбы

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Человек интересной судьбы"



Варвара Семёновна — обычная женщина, старушка из соседнего подъезда. Но судьба её интересна, хотя и вполне традиционна для на­шей страны.



Родилась Варвара Семёновна в 1913 году и на протяжении своей долгой жизни испытала на себе все катаклизмы и потрясения в нашей истории. В тридцатых годах её отца, зажиточ­ного, крепкого крестьянина, «раскулачили» за то, что у него, отца восьмерых детей, было две лошади. Прожив в ссылке за Уралом более двадцати лет, семья, уже значительно изме­нившаяся в своём составе (двух сыновей забра­ла война, остальные дети поженились, неко­торые обзавелись детьми), вернулась в родные края — так настоял глава семьи.



Варваре Семёновне к тому времени уже было больше сорока лет, у неё уже был муж и двое детей, но она не посмела ослушаться отца и заставила мужа бросить родные края и ехать вместе с ней в незнакомые для не­го места. Вот такие суровые нравы были в се­мье — отцу не смели перечить даже взрослые дети!



На родине Варвара Семёновна занялась привычным делом — пошла дояркой в колхоз. Со временем она вступила в партию — это на пятом то десятке лет! Своим трудом, своей ак­тивностью она приобрела всеобщее уважение в колхозе, и, когда встал вопрос о новом пред­седателе, у общего собрания не было другой кандидатуры на этот важный пост. Председа­телем Варвара была хорошим: колхоз разбога­тел, отстроился. Но в личной жизни у предсе­дателя не ладилось — муж был закоренелым алкоголиком. Однажды по пьянке он поджёг колхозный стог сена. Состоялся суд, заставили заплатить за сено (а раньше опять сослали бы), а Варваре Семёновне пришлось уйти с долж­ности председателя. Возраст к тому времени у неё уже был приличный, поэтому она стала жить на пенсию да возделывать свой неболь­шой огородик. Дети уехали в город, обзавелись семьями, детьми, получили квартиры. Муж окончательно спился и умер. И осталась Варва­ра Семёновна одна-одинёшенька. Приехали де­ти и уговорили её перебраться в город. Согла­силась. С тех пор и живёт с нами по соседству.



Чем интересна судьба этой женщины? А тем, что в ней, как в капле, отразилась судьба нашей страны за истекший век.