Сочинение 9 класс - Чему учит нас история Родины

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Чему учит нас история Родины"



Запутанная, сложная и необыкновенно противоречивая история нашей страны учит нас многому, нужно лишь извлечь из истории Родины правильные выводы, чтобы не повто­рять одних и тех же ошибок, не наступать на одни и те же грабли. А то ведь как получается? История учит, учит нас, а мы все повторяем и повторяем свои ошибки…



Например, история наших двух революций в 1917 году, казалось бы, должна была научить нас чему-то, а мы опять повторяем свои «рус­ские бунты». Вспомнить хотя бы августовский путч 1991 года или расстрел Белого дома.



А наши войны? Сколько их было в XX веке! Здесь и русско-японская война 1904-1905 годов, и первая мировая 1914-1918 годов, и гражданская 1918-1925 годов, и Бе­лофинская в 1940 году, и Великая Отечествен­ная в 1941-1945 годах, опять японская кам­пания — только уже 1945 года… Вроде бы эти войны, унёсшие миллионы жизней россиян, должны были нас научить мирному существо­ванию? Нет! Нам понадобилась десятилетняя война в Афганистане, а потом две войны на своей территории — в Чечне, которые унесли ещё по десятку тысяч жертв.



История коллективизации в 1930-х годах должна была научить нас правильному от­ношению к сельскому труженику, к частной собственности на землю. Но понадобилось на это несколько десятилетий! И только теперь, уже в XXI веке мы постепенно подходим к правильному пониманию необходимости пра­ва на землю.



Вдумываясь в перипетии последних лет, я понял, что нам надо привыкнуть к мысли, что нас чему-то могут научить лишь наши по­ражения, а не победы, которые только расхо­лаживают, приучают к мысли, что у нас все хорошо.

