Сочинение 9 класс - Что такое счастье?

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Что такое счастье?"



Счастье – это когда человек достиг своей цели в жизни. Когда человек ставит перед собой цель, он определяет такие условия, при которых он был бы счастлив. Значит, если он достиг этой цели, то он счастливый человек. А так как цели в жизни у всех разные: некоторые хотят стать богатыми, знаменитыми, другие мечтают слетать в космос, третьи – стать профессионалами в своём деле, то и представления о счастье у всех разные.

Счастье – это то, к чему человек стремится, ради чего он живёт, благодаря чему не кончает жизнь самоубийством, в осуществление чего он верит, на что он надеется. Счастлив человек может быть в любом возрасте, материальном положении и с любым характером. Некоторые люди, бывает, достигли того уровня, который для некоторых других является счастьем, но они не счастливы. Некоторые люди, доходя до старости, не чувствуют себя счастливыми, потому что не умели быть счастливыми в молодости или зрелости, или они тогда не знали, что это так важно для дальнейшего развития.

Например, у Ужа из «Песни о Соколе» Горького представления о счастье отличаются от представлений Сокола. Для него счастье – это когда тепло и сыро, а для Сокола – видеть небо, летать, сражаться, быть свободным. Если бы Сокол взлетел в небо, он бы достиг своей цели – был бы счастлив: «О, если б в небо хоть раз подняться!. . Врага прижал бы я… к ранам груди и… захлебнулся б он моей кровью!. . О, счастье битвы!. . ». В произведении «Парадокс» главный герой видел своё счастье в преодолении трудностей жизни и жизни «не смотря ни на что». Пожив так некоторое время, он почувствовал себя счастливым. Когда у него не стало рук, он мечтал стать наравне со всеми и, сделав это, он стал по-настоящему счастливым.

Некоторым людям для счастья достаточно жить. Эти люди по-настоящему умеют ценить себя, свою жизнь, Бога, который создал их и их жизнь; они всегда счастливы, так как цель их жизни – жить – достигнута у них всегда, такие люди привносят наиболее эффективно вклад в понижение энтропии нашего мира, так как, всегда чувствуя себя счастливым, он всегда хочет заниматься чем-то хорошим для себя и для других. Если все люди будут счастливы, наше существование будет наиболее эффективно.