Сочинение 9 класс - Что важнее всего в человеке

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Что важнее всего в человеке"



Я считаю, что в человеке важнее всего — то, какой он в общении, какие у него мысли и представления о мире. Какой прок от де­нег, если у тебя нет любви к людям, сочувст­вия к чужой беде, если ты не умеешь и не хо­чешь по-настоящему дружить? Что толку от крутой машины, особняка в престижном райо­не с тёплым бассейном и павлинами на терра­се, если ты так и остался глупым, не разбира­ющимся в искусстве, ограниченным человеком? Ты, в таком случае, просто животное, случайно ставшее богатым и изображающее из себя чело­века разумного, оставаясь на самом деле хваст­ливой макакой или громилой-орангутангом.



Не нужно гнаться за роскошью обстанов­ки, внешним блеском, лучше сосредоточить­ся на расширении своего кругозора, развитии своих положительных качеств, силы воли, приобретении настоящих друзей, на том, что­бы быть, а не казаться. И тогда, со временем, всё остальное придёт: и материальное благо­получие, и независимость от обстоятельств, и умение постоять за себя.



Конечно, мои мысли несколько сумбурны, но я стою пока на перепутье, хотя мне кажет­ся, что я уже выбрал для себя наиболее вер­ное направление — развивать свой ум и по­ложительные качества характера, а остальное потом приложится!