Сочинение 9 класс - Что важнее всего в человеке
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Что важнее всего в человеке"
Я считаю, что в человеке важнее всего — то, какой он в общении, какие у него мысли и представления о мире. Какой прок от денег, если у тебя нет любви к людям, сочувствия к чужой беде, если ты не умеешь и не хочешь по-настоящему дружить? Что толку от крутой машины, особняка в престижном районе с тёплым бассейном и павлинами на террасе, если ты так и остался глупым, не разбирающимся в искусстве, ограниченным человеком? Ты, в таком случае, просто животное, случайно ставшее богатым и изображающее из себя человека разумного, оставаясь на самом деле хвастливой макакой или громилой-орангутангом.
Не нужно гнаться за роскошью обстановки, внешним блеском, лучше сосредоточиться на расширении своего кругозора, развитии своих положительных качеств, силы воли, приобретении настоящих друзей, на том, чтобы быть, а не казаться. И тогда, со временем, всё остальное придёт: и материальное благополучие, и независимость от обстоятельств, и умение постоять за себя.
Конечно, мои мысли несколько сумбурны, но я стою пока на перепутье, хотя мне кажется, что я уже выбрал для себя наиболее верное направление — развивать свой ум и положительные качества характера, а остальное потом приложится!