Сочинение 9 класс - Джордж Кэтлетт Маршалл (Jorge Marshall)

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Джордж Кэтлетт Маршалл (Jorge Marshall)"



Джордж Маршалл, начальник штаба армии, был организатором американской стратегии во время Второй мировой войны - стратегии войны на два фронта, которая привела к поражению держав оси, а также являлся главным военным советником двух президентов. Почти весь период войны, если не считать посещения конференций союзников и инспекционных поездок, Маршалл провел в Вашингтоне. Хотя ему никогда не приходилось "нюхать пороха", он остается одним из самых влиятельных полководцев в военной истории. Маршалл родился 31 декабря 1880 г. в Юнионтауне (Пенсильвания), окончил в 190. 1 г. ; военный институт в Вирджинии и получил чин младшего лейтенанта. До первой мировой войны он служил в Филадельфии и получил несколько дополнительных назначений в воинские части и школы американского Среднего Запада. В 1916 г.



Маршалл получил чин капитана и в следующем году отправился с 1-й пехотной дивизией во Францию в качестве штабного офицера. В августе 1918 г. он, став временно полковником, начал службу в штабе 1-й армии. В сентябре он планировал операцию (которой сам также руководил) по перемещению полумиллиона солдат и трех тысяч орудий в район Аргонн для начала нового наступления. До конца войны Маршалл оставался штабным офицером, а после заключения мира вернулся к своему прежнему званию капитана и стал помощником генерала Джона Першинга (№41). Под началом Першинга Маршалл прослужил до 1924 г. Так он дослужился до подполковника, многому научившись у Першинга, и завел военные и политические связи, которые пригодились ему в дальнейшем. Оставив штабную должность при Першинге, Маршалл служил в Китае, потом в пехотной школе Форт Беннинг, а также в Иллинойской национальной гвардии и 8-м пехотном полку в Южной Каролине. В 1938 г. он становится бригадным генералом и переходит в штаб армии. Маршалл, уже убежденный в своей роли будущего лидера, начинает вести "черную книгу", куда записывает имена офицеров, которые произвели на него впечатление или обладали выдающимися способностями. В сентябре 1939 г. президент Франклин Рузвельт назначил Маршалла начальником штаба армии, причем Маршалл обошел тридцать двух офицеров, бывших выше его по званию. Понимая возможность втягивания США в войну в Европе, он начал стратегическое планирование и лоббирование конгресса с целью увеличения численности и улучшения вооружения и снабжения армии. После бомбардировки Перл-Харбора, когда США объявили войну Японии, Маршалл начал осуществлять свои планы. Добившись увеличения численности армии с двухсот тысяч до восьми миллионов человек, он реорганизовал генеральный штаб и создал на основе своей службы три структурных подразделения - сухопутных сил, армейских служб и военно-воздушных сил.



Пользуясь своей "черной книгой", Маршалл сам подбирал командиров для этих подразделений, так же как и офицеров на ключевые позиции в армии. На протяжении всей Второй мировой войны Маршалл оставался бессменным советником президента - сначала Рузвельта, а потом Гарри Трумэна. Маршалл участвовал в конференциях союзников в Касабланке и Потсдаме. Он первым из американцев предложил стратегию войны на два фронта, с приоритетом борьбы против Германии. Его идеи о развитии вооружений и оснащении армии нашли воплощение в быстрой мобилизации американской индустриальной базы. Маршалл неоднократно выражал желание лично командовать действующими частями, например, перед подготовкой вторжения в Нормандию. Но всякий раз ему отвечали, что он лучше всего будет служить своей стране как штабной офицер и стратег высокого класса. Одной из характерных черт этого, человека, обеспечивавших ему хорошие отношения с президентами, было отсутствие с его стороны политических амбиций. Даже когда его произвели в пятизвездные генералы армии, это было сделано для того, чтобы приравнять американского генерала к английскому маршалу, а не для удовлетворения его тщеславия. Верный себе, Маршалл сдал свои полномочия, как только кончилась война, рекомендовав на свое место Дуайта Эйзенхауэра (N 18).



Отставка Маршалла продлилась недолго. Вскоре президент Трумэн уговорил его отправиться в Китай в качестве личного представителя президента для посредничества в конфликте между коммунистами и националистами. Несмотря на то, что эта миссия оказалась одной из немногих неудач Маршалла, Трумэн назначил его госсекретарем в январе 1947 г. 5 июня новый секретарь обнародовал свой план помощи в восстановлении экономики европейских стран. Этот план, известный как план Маршалла, предусматривал финансирование для истерзанной войной Европы и тем самым укреплял дружбу с союзниками США, превращая бывших врагов в друзей. Эта стратегия также помогла задержать распространение коммунизма в Западной Европе. В 1953 г. Маршалл получил Нобелевскую премию мира, причем впервые такой награды удостоился профессиональный военный. В 1949 г. по состоянию здоровья Маршалл ушел в отставку с поста госсекретаря. А через год Трумэн снова призвал его в качестве секретаря по обороне. На этом посту Маршалл обеспечил США сильную поддержку со стороны ООН и НАТО.



Повторно Маршалл ушел в отставку в сентябре 1951 г. 16 октября 1959 г. он умер в Вашингтоне и похоронен на Национальном Арлингтонском кладбище.

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