Сочинение 9 класс - Эпические жанры

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Эпические жанры"



Специфическая черта эпоса – в организующей роли повествования: носитель речи сообщает о событиях и о их подробностях как о чем – то прошедшем, то что вспоминается, при этом прибегая к описаниям действий героев и их облика, иногда прибегает к к рассуждениям.



Эпопея – монументальное по форме произведение общенародной проблематики: «Война и мир» Л. Толстого, «Тихий Дон» М. Щолохова.



Эпическая поэма – поэтическое, иногда прозаическое литературное произведение, обладает сюжетностью. Как правило воспевает славное прошлое народа, его дух, традиции и прочее: «Полтава» А. Пушкина, «Мертвые души» Н. Гоголя.



Роман – литературное произведение в котором повествование сосредоточено на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и развития, По словам Белинского роман – « эпос частной жизни»: «Обломов» А. Гончарова, « Отцы и дети» И. Тургенева.



Повесть – «средний» жанр эпического рода литературы. Она меньше романа по объему, но больше рассказа или новеллы. В романе основа состоит в целостном действии, в фактическом или психологическом движении сюжета, а в повести особое внимание уделяется статичным компонентам – душевным состояниям, описаниям пейзажей, быта и так далее: А. Пушкин «Метель», А. Чехов «Степь». Очень часто бывает трудно разграничить роман и повесть, в западном литературном жанре повесть не выделяется вовсе.



Новелла – малый прозаический жанр, который по объему можно сопоставить с рассказом.



Но она отличается от него тем, что в новелле острый центростремительный сюжет, часто парадоксальный, отсутствует описательность и композиционная строгость. Поэтизируя случай, новелла предельно выводит на первый план ядро сюжета, сводит жизненный материал в рамки одного события: ранние рассказы А. Чехова, Н. Гоголя.



Рассказ – малая эпическая жанровая форма литературного произведения. Небольшое по объему изображенных явлений. Имеет малый объем текста. Является прозаическим произведением.



Лирические жанры. Ода – жанр, который воспевает какое – либо важное историческое событие, лицо или явления. Этот жанр получил особое развитие в классицизме: «Ода на день восшествия на престол» М. Ломоносова.



Песня – жанр, который может относиться как к эпическому, так и к лирическому жанру. Эпическая песня обладает сюжетностью: «Песнь о Вещем Олеге» А. Пушкина. В основе лирической песни лежат душевные переживания главного героя или самого автора: песня мери из «Пира во время чумы» А Пушкина. Элегия – жанр романтической поэзии, грустное размышление поэта о жизни, судьбе, своем месте в этом мире: «Погасло дневное светило» А. Пушкина Послание – жанр, который не связан с определенной традицией Характерной чертой является обращенность к какому – то лицу: «К Чаадаеву» А. Пушкина. Сонет – жанр, который представляется в форме лирического стихотворения, характеризующийся жесткими требованиями к форме В сонете должно быть 14 строк. Выделяется 2 типа сонета:



Английский сонет. Состоит из трех четверостиший и одного двустишия в конце: сонеты Шекспира;



Французский сонет. Состоит из двух четверостиший и двух трехстиший в конце. Особую популярность в России этот жанр приобрел в эпоху символизма: Бальмонт, Брюсов, Блок.



Эпиграмма – короткое стихотворение, не более четверостишия, которое высмеивает или представляет в юмористической форме какое-то отдельное лицо:



«На Воронцова» А. Пушкина.



Сатира – более развернутое стихотворение, и по объему и по масштабу изображаемого.



Обычно высмеивает социальные недостатки. Для сатиры характерен гражданский пафос: сатиры Кантемира, «Румяный мой насмешник толстопузый» А. Пушкина.



Такое деление на жанры очень условно, потому что как правило в чистом виде представлены редко. Стихотворение может сочетать несколько жанров одновременно: «К морю» А.

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