Сочинение 9 класс - «Хочу» и «Хочется» в истории одного увлечения

Свободная тема "9 класс" - сочинение "«Хочу» и «Хочется» в истории одного увлечения"



Достал я однажды интересную книгу. Она называлась «Рациональное чтение». Её автор Лёзер довольно подробно описывал методику скоро­чтения — «чтения более быстрого и основатель­ного». Пролистал я книжку, заинтересовался, показал своему другу Игорьку Матешину. Тот за­горелся: «Хочу научиться быстро читать!» Я от­ветил: «Мне тоже хочется, но сумеем ли мы?»



Не откладывая дела в долгий ящик, мы за­нялись тренировками: подбирали друг для друга разные незнакомые (одно из главных условий) тексты, сочиняли к ним вопросы по содержа­нию, проверяли скорость чтения друг у друга…



Через неделю-другую я заметил, что ус­таю заниматься скорочтением каждый день. А тут ещё заинтересовался искусственным языком эсперанто, стал потихоньку слова из этого языка заучивать. Мои тренировки в ско­рочтении постепенно сошли на нет, я даже пе­рестал помогать Игорьку в подготовке текстов (не знаю, простил ли меня мой друг за это?)…



А Игорёк занимался упорно, последова­тельно. Он стал гораздо быстрее читать, лучше заниматься по многим предметам, особенно по тем, где просто необходимо много читать: по литературе, истории, биологии, географии.



В итоге я через некоторое время забросил эсперанто, и теперь как читаю не очень-то быст­ро, забывая тут же половину прочитанного, так и слов эсперанто не помню. А Игорёк учит­ся на «4» и «5», читает по сто страниц в час!