Сочинение 9 класс - «Хочу» и «Хочется» в истории одного увлечения
Свободная тема "9 класс" - сочинение "«Хочу» и «Хочется» в истории одного увлечения"
Достал я однажды интересную книгу. Она называлась «Рациональное чтение». Её автор Лёзер довольно подробно описывал методику скорочтения — «чтения более быстрого и основательного». Пролистал я книжку, заинтересовался, показал своему другу Игорьку Матешину. Тот загорелся: «Хочу научиться быстро читать!» Я ответил: «Мне тоже хочется, но сумеем ли мы?»
Не откладывая дела в долгий ящик, мы занялись тренировками: подбирали друг для друга разные незнакомые (одно из главных условий) тексты, сочиняли к ним вопросы по содержанию, проверяли скорость чтения друг у друга…
Через неделю-другую я заметил, что устаю заниматься скорочтением каждый день. А тут ещё заинтересовался искусственным языком эсперанто, стал потихоньку слова из этого языка заучивать. Мои тренировки в скорочтении постепенно сошли на нет, я даже перестал помогать Игорьку в подготовке текстов (не знаю, простил ли меня мой друг за это?)…
А Игорёк занимался упорно, последовательно. Он стал гораздо быстрее читать, лучше заниматься по многим предметам, особенно по тем, где просто необходимо много читать: по литературе, истории, биологии, географии.
В итоге я через некоторое время забросил эсперанто, и теперь как читаю не очень-то быстро, забывая тут же половину прочитанного, так и слов эсперанто не помню. А Игорёк учится на «4» и «5», читает по сто страниц в час!