Сочинение 9 класс - Жанры: собрание, совещание, переговоры, интервью

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Жанры: собрание, совещание, переговоры, интервью"



Собрания, совещания, переговоры, интервью и вообще само общение подразумевают участие в них как минимум двух человек, а порой и больше, поэтому они относятся к жанрам-полилогам. В основе своей это все устные жанры, но самое главное в них – это конечно же разговорная речь.



Например, собрание – в школе, на предприятии, в фирме или крупной корпорации и т. д. Собрание всегда имеет определенную цель, решение которой зависит от общего мнения самого коллектива. Выход из ситуации обычно находится в ходе дискуссии. На любом собрании в начале оглашается повестка дня, в которой указывается ряд вопросов для рассмотрения. Если собрание происходит на предприятии, то секретарями ведется его краткая запись – это очень интересный момент, так как происходит переход от устной речи к письменной, при этом переносится только суть дискуссии в сокращении.



Полилог подразумевает под собой не просто беседу, а вопросы и ответы, которые фиксируются на бумаге. Более строгим по своей концепции, чем собрание, является совещание. На совещании обычно присутствует не весь коллектив, а только представители от разных отделов, люди, решающие совершенно определенные экономические задачи и задачи по политике данного предприятия. Если на собрании решаются скорее социальные вопросы, относящиеся к работникам, то на совещании рассматривается четкий круг деловых вопросов. Лексика собрания более свободная и открытая, лексика совещания же больше тяготеет к официально-



Деловому стилю и замыкается на решаемом круге вопросов.



Переговоры – это тоже устный жанр. Переговоры могут быть двухсторонними и более. Обычно переговоры ведутся перед заключением контракта. Например, переговоры на подготовку оборудования на предприятии; переговоры по какому-либо вопросу на высшем уровне (между главами государств). У переговоров также существуют повестка дня и ряд вопросов, которые следует обсудить. Лексика, как у всех разговорных жанров, более свободная, но замыкающаяся на круге решаемых вопросов. При переговорах, так же как и на совещании или собрании, существует культура общения, определяемая культурой поведения. Течение переговоров более или менее стандартизировано и проходит по определенным правилам. Язык достаточно строгий, близкий к официально-деловому стилю.



И, наконец, интервью. В нем участвует не такое большое количество человек, как в предыдущих жанрах. Обычно это тот, кто берет интервью, например журналист и один, двое и более интервьюируемых, но не очень много. Опрашивающий задает заранее приготовленные вопросы, а опрашиваемые дают спонтанные ответы, но они тоже могут задавать вопросы, и тогда это превращается в полноценный диалог или полилог. Интервью относится к публицистическому жанру. Если это интервью в газете или на телевидении, то лексика может быть совершенно разнообразной. Если на предприятии, то ближе к обсуждаемому вопросу, хотя вполне допустимы стилистические отступления. У интервью нет повестки дня как таковой, но есть цель – обычно выяснить необходимую информацию.



Таким образом, жанры-полилоги скорее относятся к разговорному стилю со всей его спецификой.



Собрания бывают в школах, на предприятиях, в фирмах. В собрании участвует весь коллектив, так как выдвинутые вопросы носят социальный характер. У собрания всегда есть цель и тема для рассмотрения. Причем все это оглашается в повестке дня. Повестка дня – это все вопросы, которые будут обсуждаться на собрании. Для собраний на предприятии заранее готовится протокол секретарем. Начинается собрание с оглашения темы и представления докладчика. В повестке дня любого собрания один вопрос всегда является главным, именно по этому вопросу готовится доклад. Представляет докладчика обычно председатель собрания. Текст пишется в публицистическом стиле, с присутствием профессионализмов, с учетом темы. Доклад представляет собой переход от письменной речи к устной. На собрании докладчику следует проявить все свои ораторские способности, чтобы привлечь внимание слушающих к проблеме. Оканчиваться собрание должно или подведением итогов, или вынесением какого-либо решения. Это зависит от темы и целей, которые были произнесены в начале.



Собрание относится к жанрам-полилогам, так как в нем участвует множество людей и может развернуться дискуссия.



После того как докладчик заканчивает свое выступление, председатель обращается к собравшимся и дальше идет обсуждение главных вопросов. По каждому из них может выступать докладчик. Решения выносятся общим голосованием. И принимается то решение, за которое проголосовало наибольшее число людей.

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