Сочинение 9 класс - Жизнь индейского народа

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Жизнь индейского народа"



Ученическое произведение по поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате».



Пожалуй, трудно встретить человека, который бы не увлекался романтическими приключениями индейцев. Это были люди с развитым чувством человеческого достоинства, они умели ценить настоящую дружбу, стремились к счастью… Генри Лонгфелло не один год изучал жизнь этого народа, его самобытные обычаи, традиции, мифологические представления о построении мира. Постепенно у известного американского поэта-романтика, переводчика возник большой замысел – создать поэму, которая рассказала бы о талантливом индейском народе.



В центре произведения – человек «странного происхождения», божий посланец, который должен научить американских индейцев заниматься мирными ремеслами, помочь расчистить их реки, леса, рыболовные места. Этот посланник должен также помочь им прекратить вражду, войны во имя мирного труда на щедрой земле, которой хватит всем, лишь бы люди сумели разумно устроить свою жизнь. У разных индейских племен он был известен под разными именами. Наиболее распространенное – Гайавате, что означает – пророк, учитель.



Именно Гайавате научил свой народ рисованном письму, ибо «… рисовать стал фигуры таинственные… и каждая имела смысл выразительный». Им осуществлено немало подвигов: он победил царя рыб – огромного осетра Мише-Наму и злого колдуна Меджисогвона, который насылал на людей болезни и лихорадки; научил народы выращивать маис. Слава его быстро распространилась по земле. Однажды Гайавате побывал в стране Дакоте. Там ему понравились острые, как иглы, наконечники из халцедона, кремня и яшмы, что выточил старый Дакота, который уединенно жил с дочерью на равнине. Там встретил Гайавате свою любовь, нежную и ласковую Миннегагу.



… Быстроногая, словно река, и капризная, словно брызги водопадов…



Прошло много беспечных лет, полных труда и охоты, покоя домашнего очага. Но настали тяжелые времена: лютая зима спеленала землю глубоким снегом, морозы сковали реки и озера, к вигвамам подкрался голод. Гайавате тоже не смог найти еды, чтобы спасти любимую жену. Сидя у ее холодного тела, мысленно перебирал счастливые дни, которые прожили они вместе. Однажды Ягу – хвастун и рассказчик удивительных историй – сообщил, что видел в море огромную пирогу с бородатыми воинами. Действительно, со временем к поселениям подплыла лодка с белыми людьми. Гайавате приветливо встретил их, пригласил в свой вигвам и щедро угостил, посадив на шкуры горностая и бизонов. После торжеств и бокалов хозяева и гости выкурили Трубку Согласия и присягнули на вечную дружбу. Поняв, что создание Лиги пяти племен является венцом его действий на земле, Гайавате обращается к народам с речью, полной мудрых советов, отметив одновременно, что ему пора «подняться» в небеса. Он вышел на берег и сел в свою волшебную лодку, воздух наполнился звуками божественной музыки, и пораженные люди наблюдали, как лодка начала подниматься выше и выше, пока совсем не исчезла.



«И прощался народ последний раз, видел, как его пирога вознеслась под самое небо, в море солнечного блеска. И скрылась в тумане…».



Своим произведением Генри Лонгфелло обращается к людям и доказывает, что земля – наша общая колыбель, что мы должны оберегать, уважать матушку-природу, приумножать ее сокровища и жить с ней в согласии.



Как меняется психология человека, попадающего в Лилипутию



Почему писатель обратился к сатире, когда задумал написать роман о приключениях Гулливера? Если перед нами сатирическое произведение, это означает, что автора что-то не устраивает в той жизни, в которой живет он и его соотечественники, не устраивают те, кто руководит и страной, и то, как люди выполняют свои обязанности гражданина страны. Прямо об этом Свифт не говорит: его читатели не такие глупые и должны прийти сами к мнению, что нет прощения тому, кто живет и пресмыкается перед властью, ежедневно встречая на пути нелепость и необразованность, и ведь жизнь одна и прожить ее надо и с наибольшей пользой для себя, своей семьи и своей страны. Так, в Лилипутии, куда попадает Гулливер, живут надменные, высокомерные люди, ограниченные своим тупым разумом и собственным «я». Автора огорчает, что умные, талантливые, порядочные люди вынуждены покоряться дуракам.



Корабль, на котором плыл Гулливер, взял курс на Ост-Индию, но внезапный ураган отнес судно на северо-запад, а затем судно разбилось о скалу. Гулливер, оказавшись в воде, поплыл куда глаза глядят. Через несколько часов он увидел берег. Было восемь часов вечера. Гулливер пошел вперед в надежде кого-нибудь встретить. Надежды были напрасны. Он лег на траву и уснул. Когда проснулся, сразу не понял, где он и что с ним. Гулливер вел себя покорно, уважал законы Лилипутии и ее обитателей. Вскоре он довольно неплохо стал понимать их язык и даже разговаривал с ними. Гулливер принял присягу этой страны. Главный секретарь Редресель рассказал Гулливеру о двух самых страшных несчастьях: вражда между Тремексенами и Слемексенами, а еще проблемы между двумя империями: Блефусков и Лилипутией. Хотя Гулливер – иностранец и не мог вмешиваться в конфликты между империями, он осознает, что должен помочь императору защитить его государство от нападения врага, ибо обязан императору своей свободой. Гулливер придумал для императора необычное развлечение. Кавалеристы продемонстрировали лучшие военные умения. А еще Человек-Гора развлекал императорский двор своими выходками. Прибывший из другой страны, Гулливер, уважает их привычки, законы, ведет себя миролюбиво. Гулливер позволил себя обыскать, не оказал сопротивления, чтобы хозяева страны убедились, что он не причинит им бед. Психология человека, попавшего в чрезвычайное положение, конечно, меняется.

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