Сочинение 9 класс - Колядки и щедривки

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Колядки и щедривки"



Многие люди не различают колядок и щедривок. Эти обрядовые песни выполняют лишь в определенный период – на рождественско-новогодние праздники. Скажем, колядки поют, начиная с Рождества и до Крещения, то есть с 7 по 19 января. Вместе с тем щедривки выполняют лишь на протяжении недели – от Нового года и до Рождества.



Возникли эти обрядовые песни еще с принятия христианства, и выполняли их лишь молодые люди, которые проведывали крестьян и чествовали хозяев и их детей. В дохристианские времена их пели лишь весной, поскольку именно весной тогда отмечали Новый год. Даже когда изменился календарь, колядки остались неизменными.



Щедривки и Маланков спектакль выполняли когда-то только девушки. К домам заходить не годилось. Делали это под окнами жилья. Хозяева, в свою очередь, одаривали всех вкусным печеньем, яблоками или орехами.



На рассвете на день поминания святого Василия мальчики оббегали ближайших родственников и соседей и засевали их дома хлебом – зернами пшеницы или ржи. Попросив разрешения, юный сеятель становился возле порога, брал в горсть зерно и усеивал им пол дома, рассказывая в такт стихотворный текст. Приятно, что колядование, щедривание и засевание сохранились и по сей день.



Национальная одежда – это искусство, которое тесно связано с бытом народа, его обычаями, традициями. Наш народ сохранил национальная одежда как символ, его он пронес через все вековые страдания и тяжелые времена. Национальная одежда, язык, вера и обычаи – все это надежная защита от упадка духовности.



Национальная украинская одежда выходит из седой давности времен Киевской Руси. Любая деталь одежды связана с вышивками, кружевом. Все это свидетельствует о художественном вкусе наших женщин, их мастерство, которое передается от поколения до поколения. Богатство национальной одежды оказывается в разнообразии цветов и в художественных формах. Ряды красных ожерелий и несколько цветистых лент завершают прекрасную одежду украинских девушек.



Своеобразным женским оберегом в Украине всегда был венчик, который выплетался из разных цветов от весны до осени. Всего в украинском венчике должны быть 20 цветов, и каждый из них является целителем и оберегом. В национальной одежде является преимущество белого цвета, спокойные краски украшений и отсутствие лишних украшений, сохраненное чувство меры.



Самой сложной и ярчайшей является народная одежда гуцул. Безрукавки-хутряницы, короткие свитки-гуны, которые носят нараспашку, создают яркий украинский образ. Здесь же представлены яркие цветные ткани и высокохудожественные вещи. Гуцулы в Закарпатье еще хорошо сохранили культурную традицию своего народа вопреки другим регионам Страны. И все-таки с течением времени, мне кажется, Страна будет возрождать народные традиции в современном виде.