Сочинение 9 класс - Легко ли быть добрым?

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Легко ли быть добрым?"



Легко ли быть добрым? Казалось бы совсем простой вопрос. Простой, если не задумываться над тем, что за этим стоит. Веками люди

пытаются понять и описать , что есть любовь ,но любовь не опишешь - это

свойство души человека, а люди такие разные. А доброта? Разве возможно

описать доброту ? А может быть попробовать ? С чего же начать? Пожалуй с того ,как ведет себя добрый человек. Добрый человек никогда не злится.

Ну и что же , ведь злость можно запрятать очень глубоко, так глубоко, что

невозможно по внешним проявлениям понять добрый человек или он хорошо

маскирует свою злость. Добрый человек не может испытывать ненависть.

Но ведь ненавидеть можно молча , с улыбкой на лице. Это зависит от того,

насколько человек умеет управлять своими эмоциями. Добрый человек всегда

готов прийти на помощь, но ведь и это можно делать из корысти . Так что же такое доброта ? Простой вопрос на который не так то просто найти

ответ. Давайте вернемся к любви . Человек который любит светится, это

не только красивые слова. Приборы способные фиксировать параметры биополя человека показывают, что любящий человек действительно излучает свет и этот свет способен корректировать полевые отклонения, проще сказать свет любви приводит поле человека к норме, а зачастую вылечивает

тяжелые недуги . Тут все зависит от силы любви ,от силы световых вибраций.

Почти все мировые религии определяют любовь, как свет души. А если доброта ,как и любовь свойство души,значит они родственны. Тогда доброту

можно определить ,как тепло души , ведь с добрым человеком всегда тепло

и уютно. Но мы не ответили на главный вопрос :"Легко ли быть добрым". Не злиться даже глубоко в душе, не испытывать ненависть даже когда тебя

уничтожают,помогать всегда бескорыстно. Это очень тяжело и под силу

не многим. Трудно заставить себя работать над очищением своей души -

не престижно,не модно ,а жаль! Ведь все просто доброта- это производная

любви . Учитесь любить и начните с себя. Научитесь любить себя,родителей,

друзей и конечно же врагов. Полюбите этот мир и свет любви сделает вас

добрее,вы согреете этим теплом чью-то израненную холодную душу,она увидит правильную дорожку , которую вы осветили светом своей любви и в этом мире станет чуть-чуть теплее, чуть-чуть светлее, а это значит ,что

в конце пути вы будете знать ,что прожили жизнь не напрасно.

