Сочинение 9 класс - Мои летние каникулы

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Мои летние каникулы"



Летние каникулы я провела на ура! Эти три прекрасных месяца были проникнуты огромным интересом. Сейчас я поделюсь с вами моими захватывающими впечатлениями.

Первая моя поездка была в Самару, в парк Гагарина. Я провела там целый день, и улыбка не сходила с моего лица. Я прокаталась на всевозможных аттракционах, прыгала на батутах, стреляла в тире, каталась на водных велосипедах, играла в лотерею и даже выиграла вполне приличную мягкую игрушку! В этот день у меня была буря эмоций.

А также я ездила в Соль-Илецк. Это было незабываемо: сейчас я попробую рассказать об этом уникальном месте, созданным природой. Хотя, чтобы понять, насколько там хорошо, нужно посетить эту землю. там три озера: Тузлучное, Дунина, Развал. Я купалась в озере Развал. Вода озера имеет желтоватый цвет, на вкус она горько-соленая. Насыщенность воды озера солью не уступает Мертвому морю-ни одно живое существо не может в ней жить. Плотность воды озера больше плотности человеческого тела. Можно сколько угодно времени лежать на водной поверхности, держать в одной руке книгу или газету, а в другой зонтик от солнца, зная, что внизу находится водная толща в 20 метров!

Как приятно вспомнить эти прекрасные дни летних какникул. Дни, пронизанные минутами радости и веселья!!!