Сочинение 9 класс - Москва — сердце Родины
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Москва — сердце Родины"
Москва — сердце нашей Родины. С этим согласны все, даже большинство петербуржцев, часто относящихся с определённой ревностью к её столичному статусу.
Москва разнообразна и разнолика — так же, как сама Россия. Здесь и шумный пешеходный Арбат с его артистами, художниками и продавцами сувениров. Это и огромный, шумный проспект Мира с его деловитостью. Это и Красная площадь с её официальностью, историчностью и паломничеством. Это и разные религиозные храмы: православные, католические, синагоги, мечети. Это и богатый центр Москвы, заполненный дорогими машинами у не менее дорогих ресторанов и магазинов. Это и московские окраины — рабочие, с засученными рукавами, где всё немножко попроще. И всё это — Москва!
Многое повидала, многое пережила наша столица за свою долгую историю! Здесь рождались и умирали миллионы людей — великих и не очень. Москву захватывали враги, но она пережила и эту напасть.
В Москве учились и учатся тысячи студентов из разных краёв. Уезжая к себе в свои города и посёлки, на свою «малую родину», они увозят в сердце и кусочки Москвы, этого большого сердца нашей огромной Родины.
Роль Москвы как центра страны невозможно переоценить. Может, поэтому в 1941 и 1942 годах солдаты не жалели своей крови, чтобы не допустить фашистов в этот город, отстояли своё сердце?