Сочинение 9 класс - Москва — сердце Родины

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Москва — сердце Родины"



Москва — сердце нашей Родины. С этим согласны все, даже большинство петербурж­цев, часто относящихся с определённой рев­ностью к её столичному статусу.



Москва разнообразна и разнолика — так же, как сама Россия. Здесь и шумный пеше­ходный Арбат с его артистами, художника­ми и продавцами сувениров. Это и огромный, шумный проспект Мира с его деловитостью. Это и Красная площадь с её официальностью, историчностью и паломничеством. Это и раз­ные религиозные храмы: православные, ка­толические, синагоги, мечети. Это и богатый центр Москвы, заполненный дорогими маши­нами у не менее дорогих ресторанов и мага­зинов. Это и московские окраины — рабочие, с засученными рукавами, где всё немножко попроще. И всё это — Москва!



Многое повидала, многое пережила наша столица за свою долгую историю! Здесь рожда­лись и умирали миллионы людей — великих и не очень. Москву захватывали враги, но она пережила и эту напасть.



В Москве учились и учатся тысячи сту­дентов из разных краёв. Уезжая к себе в свои города и посёлки, на свою «малую родину», они увозят в сердце и кусочки Москвы, этого большого сердца нашей огромной Родины.



Роль Москвы как центра страны невоз­можно переоценить. Может, поэтому в 1941 и 1942 годах солдаты не жалели своей крови, чтобы не допустить фашистов в этот город, от­стояли своё сердце?