Сочинение 9 класс - Моя любимая песня. Сочинение-размышление в художественном стиле

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Моя любимая песня. Сочинение-размышление в художественном стиле"



Я очень люблю как современную, так и классическую музыку, люблю петь песни. Даже трудно представить свою жизнь без них. Я долго думала, какую же из песен назвать самой любимой? И пришла к выводу, что это «Колыбельная» Моцарта. Да, именно это произведение я люблю больше всего. Эта песня знакома мне очень давно, так еще когда я была в колыбельке, ее нежно пела мама. И потом, когда я уже начала подрастать и пошла в школу, мама все равно вечером иногда пела ее мне. И от этой трогательной мелодии подушка делалась мягче, и одеяло теплее, и становилось так уютно-уютно.



Эта песня, ласковая и нежная, спокойная и трогательная, очаровывала меня своей мелодичностью и красотой. Всем сердцем я чувствовала, как мать любит меня. На душе становилось так хорошо и уютно. Когда звучала эта мелодия, я чувствовала себя счастливой и думала: «Пусть так будет всегда!”